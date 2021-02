Após fim de doses, Salvador suspende vacinação contra covid-19

A- A+

Idosos são vacinados contra covid-19 em Salvador Bruno Concha/Prefeitura de Salvador

A Prefeitura de Salvador anunciou na tarde desta terça-feira (16) a suspensão da aplicação da 1ª dose da vacina contra covid-19 após toda a remessa já enviada pelo governo federal se encerrar.

Apenas a 2ª dose continuará sendo aplicada pelos agentes municipais.

"Aguardamos o recebimento de novas doses do governo federal para dar continuidade ao Plano de Vacinação", afirmou no Twitter nesta terça o secretário municipal de Saúde, Leo Prates.

Lamentamos o fim das primeiras doses da vacina para COVID-19! Nesse momento estamos suspendendo a vacinação em Salvador, para 1ª dose, continuando apenas com a 2ª dose! Aguardamos o recebimento de novas doses do Governo Federal para dar continuidade ao Plano de Vacinação. — Leo Prates (@LeonardoPrates4) February 16, 2021

A cidade foi citada nesta terça pela FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), que divulgou nota atribuindo a falta de doses de vacinas em diversas cidades do país a "sucessivos equívocos do governo federal na coordenação do enfrentamento à covid-19 e na condução do Plano Nacional de Imunizações".

Em quase um mês de campanha, a capital baiana alcançou mais de 112 mil pessoas vacinadas contra a covid-19. Conforme dados do Vacinômetro, 75% do público imunizado são trabalhadores de saúde, enquanto os demais 25%, idosos.