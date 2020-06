Após fogos no STF, governador do DF demite subcomandante da PM Decisão acontece no dia seguinte a manifestantes terem disparado fogos de artifício em direção ao prédio do STF, em Brasília (DF)

Manifestantes disparam fogos de artifício contra o STF Reprodução/Twitter - 13.06.20

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou neste domingo (14) o subcomandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza.

A decisão acontece no dia seguinte a manifestantes retirados de um acampamento montado na Esplanada dos Ministérios terem disparado fogos de artifício em direção ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal), na praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), simulando um bombardeio do prédio.

Ibaneis considerou a ação um “erro grosseiro e primário” da PM. "A Polícia Militar do DF deve servir, no mínimo, para resguardar os cidadãos e as instituições da capital federal. Se não fez isso, errou grosseiramente”, disse à Record TV.

Os manifestantes divulgaram um vídeo pelas redes sociais em que se escuta a voz de um homem fazendo ameaças à mais alta Corte do país e, nominalmente, aos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Antonio Dias Toffoli. Palavras de ordem são ouvidas ao mesmo tempo em que as imagens mostram disparos de rojões que explodem bem próximo ao edifício do Supremo.

Na tarde de sábado (13), integrantes do denominado "300 do Brasil" já haviam invadido a cúpula do Congresso Nacional em reação à operação que desmontou as barracas de camping que formavam o acampamento instalado desde 1º de maio.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que mandou retirar os manifestantes acampados, decretou o fechamento da Esplanada dos Ministérios durante todo o domingo (14), citando "ameaças declaradas por alguns dos manifestantes" e destaca necessidade de "contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública".

Nos últimos domingos, a Esplanada foi palco de manifestações e carreatas por apoiadores e contrários ao governo Jair Bolsonaro. O presidente compareceu em alguns desses atos e já chegou a até sobrevoar manifestações de helicóptero.