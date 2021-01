Após folga de fim de ano, Bolsonaro volta ao trabalho com 5 reuniões Presidente passou oito dias no litoral sul de São Paulo, onde jogou futebol, nadou e caminhou na praia com apoiadores

Resumindo a Notícia Bolsonaro passou 8 dias de folga no litoral sul paulista

De volta ao trabalho, terá reuniões com ministros e o presidente da CAIXA

Durante sua estadia, presidente ignorou as regras de distanciamento e uso de máscara

Bolsonaro conversa com banhistas em Praia Grande (SP) Gilmar Alves Jr./Folhapress - 04.01.2021

Depois de oito dias de folga no litoral sul paulista, o presidente Jair Bolsonaro volta a trabalhar nesta terça-feira (5), em Brasília. O chefe do Executivo conduzirá cinco durante o dia no Palácio do Planalto, conforme consta em sua agenda oficial.

A primeira delas, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ocorrerá às 9h30. Às 10h, Bolsonaro atenderá o titular da Defesa, Fernando Azevedo. Na sequência, às 11h, é a vez do chefe da Casa Civil, Braga Netto.

Durante a tarde, Bolsonaro se reunirá com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e, logo depois, com o ministro-chefe interino da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa.

Em seu último dia de férias, nesta segunda-feira (4), o presidente conversou com banhistas na praia do Canto do Forte, em Praia Grande. Bolsonaro chegou em uma moto aquática com uma equipe de seguranças e, ao desembarcar na faixa de areia, foi recebido por apoiadores, posando para fotos.

A exemplo de outros passeios, como no primeiro dia do ano em que ele chegou de barco na mesma Praia Grande, mergulhou e nadou até os banhistas, o presidente não usou máscara, como recomendam as autoridades sanitárias neste momento de pandemia do novo coronavírus.

Sobre as críticas pela aglomeração, ironizou. “Sabia que o tio estava na praia nadando de máscara? Mergulhei de máscara também, para não pegar Covid nos peixinhos”, afirmou.

Durante suas férias, o presidente ficou hospedado no Guarujá, onde passou o réveillon. No dia 28 de dezembro, ele participou de jogo beneficente Natal Sem Fome, na Vila Belmiro, em Santos.

Ivermectina

Também nesta terça-feira, Bolsonaro postou no Twitter que a Ivermectina "pode ser a responsável pela baixa mortalidade da covid-19" em países africanos.

Conforme o presidente, que apresentou uma tabela de cifras de incidência em países daquele continente, um programa de distribuição em massa do medicamento para controle da oncocercose (cegueira do rio), acabou ajudando a controlar a taxa de mortalidade.

Não há comprovação científica de que a Ivermectina seja eficaz no tratamento contra a covid-19.

*- TABELA DA OMS DE 04/JAN/2021.*



*- Nota-se a baixíssima taxa de óbitos por Covid em países africanos (no Brasil são 923/milhão/hab em 03/jan/21).*



*- No Programa, a distribuição em massa da IVERMECTINA pode ser a responsável pela baixa mortalidade da Covid-19 nesses países.* pic.twitter.com/vC9qzubDtg — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2021