Após internação em Sobral, Cid Gomes é transferido para Fortaleza

Cid ficou na UTI por 12 horas reprodução/rede social

O senador Cid Gomes foi transferido para um hospital de Fortaleza nesta quinta-feira (20) por questões familiares, segundo a assessoria de imprensa do político.

O senador estava acompanhado do governador Camilo Santana, do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, José Sarto e do secretário de saúde do Estado, Dr. Cabeto.

No hospital de Fortaleza, passará por mais exames e ficará em observação até alta médica.

Cid deu entrada no Hospital do Coração de Sobral na quarta-feira (19) e permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por 12 horas. Na manhã desta quinta, foi transferido para enfermaria do local.

A assessoria afirma que Cid está "bem, conversando e respirando normalmente".

Veja a nota:

"O senador Cid Gomes recebeu, no Hospital do Coração de Sobral, todos os cuidados necessários para que sua integridade física e sua vida fossem preservadas. Permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante 12 horas por cautela e, na manhã deste quinta-feira (20/02) foi transferido pra o quarto. Está bem, conversando e respirando normalmente. Por questões familiares, está sendo transferido para Fortaleza".

Tiros

O senador foi atingido por dois tiros de arma de fogo durante protesto em Sobral, no Ceará, na tarde desta quarta-feira (19), ao tentar invadir um batalhão com uma retroescavadeira em meio a protesto de policiais militares.

Inicialmente, a assessoria de comunicação do político havia informado que o tiro era de bala de borracha. Depois, confirmou que o tiro, de fato, foi de arma de fogo — o senador foi atingido no tórax e também ferido no supercílio, segundo a equipe do político.

Gomes participava de um protesto para tentar acordo entre policiais militares em greve por aumento salarial. O senador licenciado pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por PMs mascarados que impediam a entrada no batalhão no centro de Sobral. Foram disparados tiros na direção de Cid Gomes, que atingiram os vidros do veículo onde ele estava.