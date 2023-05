Após internação na UTI por crise alérgica, senadora Soraya Thronicke recebe alta de hospital Parlamentar do União Brasil e ex-candidata à Presidência estava internada desde 21 de abril no DF Star, em Brasília Após internação na UTI por crise alérgica, senadora Soraya Thronicke recebe alta de hospital

Brasil | Luiz Calcagno e Emerson Fonseca Fraga, do R7, em Brasília

Senadora Soraya Thronicke teve alergia na pele Soraya Thronicke/Divulgação - Arquivo

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) recebeu alta do hospital em que estava internada desde 21 de abril. Ela deu entrada na unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital DF Star, em Brasília, com um quadro de reação alérgica na pele.

No início da tarde deste domingo (30), o estabelecimento divulgou uma nota em que informa que a parlamentar manterá o "tratamento clínico em domicílio". No sábado (29), o DF Star tinha publicado nota em que antecipava que Soraya Thronicke deveria receber alta. Procurada, a assessoria da senadora não informou a causa da crise alérgica.

Segundo o texto, a parlamentar já estava "em melhora clínica, respondendo bem à terapia instituída, em respiração espontânea e alimentação por via oral". Em 26 de abril, a equipe da senadora informou nas redes sociais que o quadro de saúde da parlamentr era estável, mas inspirava cuidados. Veja:

Soraya foi eleita senadora em 2018 e concorreu à Presidência da República nas eleições do ano passado. Ela recebeu pouco mais de 600 mil votos (0,51%) e ficou em quinto lugar no primeiro turno.