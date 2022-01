Após Lei das Ferrovias, 21 projetos são assinados e 55 estão 'na fila'

A- A+

Lei das Ferrovias foi aprovada no Congresso em 14 de dezembro

Após a aprovação da nova Lei das Ferrovias pelo Congresso, em 14 de dezembro, o Ministério da Infraestrutura já assinou 21 contratos para a construção de ferrovias no país e recebeu outras 55 solicitações, que estão sendo analisadas. A medida provisória que criou o novo marco legal ferroviário foi editada no final de agosto.

Com as novas obras, serão adicionados 6.839,69 quilômetros de trilhos à malha nacional, representando R$ 90,74 bilhões em investimentos privados, segundo a pasta.

A grande mudança na legislação foi a adoção do modelo de outorga por autorização para a construção de novos trechos, que até agora tinham que passar pelo complexo processo de concessão à iniciativa privada.

Secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio

"Olhamos para o setor de transporte de forma holística e pegamos o que funciona para um setor para outro. A autorização funcionava muito bem no setor portuário e no aéreo, mas no setor ferroviário ainda tinha o modelo de concessão. Então se você quisesse construir uma ferrovia não podia. O Estado precisava fazer um leilão e te dar a concessão para fazer a ferrovia, mesmo que o risco seja todo privado. Aí trouxemos de outros setores o modelo de autorização. Se o setor privado quer construir uma rodovia para um centro industrial, por exemplo, ele pede autorização para o Estado e se não houver outros interessados na construção ele ganha a autorização. Esse número de solicitados mostra como estávamos atrasados na legislação e o interesse do privado em fazer", explicou o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ao R7 Planalto.

Doze empresas contam com a autorização do governo federal para atuar no setor, implantando e operando com recursos próprios estradas de ferro e terminais ferroviários em vários estados.

"Identificamos a oportunidade de a iniciativa privada fazer as 'costelas' do sistema ferroviário. O governo faz a coluna vertebral, Norte-Sul, está construindo a Fiol (Ferroviade Integração Oeste-Leste) e a gente constrói os grandes eixos e o privado, as costelas. Esse ano estamos na parte de projetos [do novo marco] e em um ano e meio teremos obras já no canteiro. Mas os grandes projetos só em cinco, dez anos [para a construção]", conclui.