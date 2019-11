Após Lula ser solto, EUA dizem confiar em instituições do Brasil Nota ressalta que Washington teve conhecimento de que Lula 'foi solto após uma decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil' Discurso de Lula

EUA: 'Temos confiança nas instituições democráticas do Brasil' CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os Estados Unidos manifestaram neste sábado (9) confiança nas instituições democráticas do Brasil após a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou 580 dias preso em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do tríplex do Guarujá (SP).

"Temos confiança nas instituições democráticas do Brasil", disse o Departamento de Estado americano em comunicado.

A nota ressalta que Washington teve conhecimento de que Lula "foi solto após uma decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil" e a classificou como "um assunto interno" do país sul-americano.

Lula, de 74 anos, deixou ontem a sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba após o STF, em sessão realizada no dia anterior, mudar de entendimento sobre a prisão de condenados em segunda instância, passando a considerar que eles só podem ser encarcerados após o esgotamento de todos os recursos.

O ex-presidente responde a nove processos na Justiça, todos relacionados com casos de corrupção, e já foi condenado em dois.

Lula, que se diz vítima de uma "perseguição judicial e política", estava preso desde abril de 2018.