Após passar feriado em São Paulo, Bolsonaro desembarca em Brasília Presidente deve voltar ao estado na sexta-feira (4), em evento que contará com a participação do ministro Tarcísio de Freitas Após passar feriado em São Paulo, Bolsonaro desembarca em Brasília

O presidente da República, Jair Bolsonaro Isac Nóbrega/PR - 23.02.2022

Após passar o ponto facultativo de Carnaval no litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou, nesta quarta-feira (2), em Brasília (DF). No período, o chefe do Executivo conversou e tirou fotos com apoiadores, andou de moto aquática e curtiu as praias da região sul do estado.

O presidente saiu da capital federal rumo ao Guarujá no último sábado (26). Nos dias seguintes, visitou também Santos e Praia Grande. Durante o período, Bolsonaro ficou hospedado no Forte dos Andradas, onde fica a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército.

Nesta quinta-feira (3), o chefe do Executivo reúne-se com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e com Pedro Cesar Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Às 17h, ele e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participam de cerimônia em alusão ao Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras, no Palácio do Planalto.

Para o dia seguinte, sexta-feira (4), está prevista a participação do presidente em evento em São José dos Campos (SP), com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas — que é pré-candidato ao Governo de São Paulo.

Como o R7 mostrou, o ministro intensificou viagens pelo país nos dois primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Tarcísio dobrou o número de viagens – de 7 para 14 –, e o estado mais visitado pelo ministro é São Paulo.

No evento de sexta-feira, o governo repassará formalmente ao Grupo CCR a administração das rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos. Nos próximos 30 anos, a concessionária deve aplicar R$ 14,8 bilhões a fim de modernizar as vias e destinar R$ 10,8 bilhões para elevar os padrões dos serviços prestados.

Além disso, o contrato prevê uma série de intervenções, como a duplicação de 80 quilômetros da BR-101, entre Rio de Janeiro e Angra dos Reis, e 590 quilômetros de faixas adicionais. De acordo com o governo federal, as obras devem criar quase 220 mil vagas de emprego ao longo das três décadas.

Invasão russa da Ucrânia

Durante o Carnaval, Bolsonaro comentou a invasão militar russa da Ucrânia, que está no sétimo dia. Nesta quarta-feira, a Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), com voto do Brasil, adotou uma resolução que "exige" que a Rússia se retire imediatamente da Ucrânia.

O chefe do Executivo afirmou que lamenta o ocorrido mas não vê motivos para dialogar, por enquanto, com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. Bolsonaro declarou que o Brasil concederá visto humanitário a cidadãos da Ucrânia. Ele disse também que o país corre o risco de ficar sem potássio, mineral presente em fertilizantes utilizados por agricultores — a Rússia é o principal fornecedor de adubos à base da substância.























Uma mulher carrega uma criança depois de fugir da invasão da Ucrânia pela Rússia, na fronteira em Siret, Romênia



Reuters

Moradores locais fazem fila para receber comida na área de um hospital em Kharkiv, enquanto a invasão russa da Ucrânia continua Reuters

Pessoas fugindo da invasão russa da Ucrânia tentam entrar em um ônibus para a Polônia em um terminal de ônibus de longa distância em Lviv, Ucrânia Reuters

Em Ubla, Eslováquia, crianças que fugiram da Ucrânia em meio à invasão russa descansam em um abrigo



Reuters

Uma mulher chora com o filho nos braços ao desembarcar de um ônibus na vila de Moszczany, perto do posto de fronteira em Korczowa, na Polônia, depois de fugir da Ucrânia por causa da invasão russa



Reuters



Funcionários municipais removem detritos de um apartamento, que moradores disseram ter sido danificado por bombardeios recentes, na cidade controlada pelos separatistas de Yasynuvata (Yasinovataya) na região de Donetsk, na Ucrânia



Reuters