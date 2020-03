Após polêmica, Bolsonaro nega problemas com China Presidente afirmou que vai entrar em contato com o governo chinês para buscar equipamentos para enfrentar o coronavírus China

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20) que não existe qualquer problema no relacionamento do Brasil com a China, apesar da polêmica criada por seu filho Eduardo Bolsonaro com o embaixador chinês em Brasília.

O presidente disse que entrará em contato com o governo chinês para buscar equipamentos para enfrentar o coronavírus.

"Não há nenhum problema com a China, se tiver que ligar para presidente da China ligo sem problema nenhum", disse Bolsonaro a jornalistas em entrevista na saída do Palácio da Alvorada, acrescentado que o país asiático está com "material excedente" diante do recuo da doença nas últimas semanas.

