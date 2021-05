Após quatro meses, Brasil tem 20% da população vacinada para covid Segunda dose, porém, foi aplicada em pouco menos de 10% da população em meio a problemas com insumos e entregas

Brasil | Gabriel Croquer, do R7

Brasil tem meta de imunizar totalmente os grupos prioritários até setembro deste ano Shahzaib Akber/EFE/EPA - 24.05.2021

Pouco mais de quatro meses desde o início da vacinação no Brasil, o governo Bolsonaro atingiu nesta segunda-feira (24) a marca de 42.510.904 vacinados contra a covid-19, o que equivale a 20,08% da população. Os totalmente imunizados, com as duas doses, somam 20.932.747 de brasileiros (9,89%).

O país atinge a marca em meio a problemas com a falta de IFA (Instituto Farmacêutico Ativo) para a fabricação de vacinas nos principais produtores: a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e o Instituto Butantan. Os atrasos em maio começaram a ser resolvidos a partir da última semana, com a chegada das remessas da China.

Em junho, a expectativa do governo é repor a entrega de vacinas da Fiocruz e Butantan com a chegada dos insumos e receber até 12 milhões de vacinas da Pfizer. As vacinas Sputnik V e Covaxin, que já têm juntas 30 milhões de doses compradas pelo governo Bolsonaro, ainda tentam a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Com estes lotes, o governo tem a meta de imunizar totalmente os grupos prioritários, mais vulneráveis à covid-19, até setembro deste ano. Cerca de 23% desta parte da população já foi vacinada.

Até o momento, quatro vacinas foram aprovadas no Brasil: Coronavac, Astrazeneca/ Oxford, Pfizer e Janssen. No caso das duas últimas, as entregas começaram há pouco tempo, em quantidades pequenas (Pfizer), ou ainda nem começaram (Janssen).