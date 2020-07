Após retirá-la da vice-liderança, presidente visita deputada Bia Kicis

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) e o presidente Jair Bolsonaro Reprodução/Twitter



Três dias após destituir a deputada Bia Kicis (PSL-DF) da função de vice-líder do governo no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro visitou a parlamentar na manhã deste sábado (25). Após levar sua moto para revisão em uma concessionária, ele foi à casa da deputada, localizada no Lago Norte, em Brasília.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou no Twitter que testou negativo para o novo coronavírus em seu novo exame. Após 15 dias de isolamento, o presidente deixou o Palácio da Alvorada e circulou pela capital federal.

Bia Kicis esteve entre os únicos sete deputados que votaram contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), no primeiro turno da votação da Câmara, para prorrogar o Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica). Foram 499 votos a favor.

A destituição de Bia Kicis da vice-liderança do governo no Congresso, publicada na quarta-feira (22) à noite, em edição extra do Diário Oficial da União, foi mais um movimento do presidente para se afastar da ala radical do bolsonarismo nesta fase em que precisa ampliar sua base de sustentação no Congresso.

A deputada é uma das mais ferrenhas apoiadoras de Bolsonaro e foi surpreendida com a dispensa. Mesmo assim, manteve o apoio integral ao presidente em suas redes sociais. No começo da manhã deste sábado, comemorou no twitter a recuperação de Bolsonaro.

"Presidente @jairbolsonaro livre do covid. Testou NEGATIVO. Ótima notícia!", publicou ela na rede social.

