Após seis dias internado André Mendonça deixa hospital Ministro da Justiça e da Segurança Pública passou por um cateterismo e foi diagnosticado com miocardite aguda

Ministro ficou seis dias internados FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Após seis dias internado, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, teve alta neste sábado (19), do Hospital Brasília, localizado no Lago Norte, na capital federal.

Por recomendação médica, ele seguirá trabalhando de casa nas próximas três semanas, informou a assessoria de comunicação da pasta.

No domingo passado (13), Mendonça passou por um cateterismo e foi diagnosticado com miocardite aguda.

O quadro apontava para uma inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral.

O ministro ficou internado em uma unidade de terapia intensiva até a quarta-feira, 16, quando foi transferido para o quarto.

Mendonça foi internado após passar mal durante a madrugada, com dor torácica. Os exames descartaram infarto, informou a assessoria do ministério.

Ainda no domingo, o ministro recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro por 20 minutos.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também esteve no hospital na ocasião.

"O ministro agradece a Deus pela saúde, assim como as orações e toda a assistência recebida da equipe do Hospital Brasília", informou a nota do Ministério da Justiça.

