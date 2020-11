Após seis dias na UTI, João de Deus recebe alta médica Médium havia sido internado no hospital no dia 24. Agora, segue para Anápolis (GO), onde cumpre prisão domiciliar

Na imagem, o médium João de Deus Correio do Povo

O médium João de Deus, de 79 anos, recebeu, nesta quarta-feira (4), alta médica do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

João de Deus havia sido internado no hospital no dia 24 após sentir mal-estar e incômodo no peito. A unidade de saúde descartou a possibilidade de covid-19.

O paciente havia sido internado no dia anterior, sexta-feira (23), em um hospital de Anápolis (GO), onde cumpre prisão domiciliar. Devido a uma piora no quadro de saúde, precisou ser transferido para o Sírio, na capital federal.

No Sírio-Libanês, João de Deus ficou seis dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Nesta quarta, recebeu alta hospitalar e seguiu para Anápolis, onde continuará com a medicação e a pena do regime domiciliar.

O médium acumula 63 anos de prisão em três condenações diferentes: estupros contra cinco mulheres (40 anos em regime fechado), violação sexual mediante fraude contra duas mulheres e estupro de vulnerável contra outras duas (19 anos em regime fechado) e porte ilegal de armas (quatro anos em regime aberto). João de Deus nega as acusações.