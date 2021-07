Após semana tensa entre Poderes, Bolsonaro vai ao STF Presidente da República se desloca para o STF onde irá se encontrar com Fux depois de ter colocado em dúvida as eleições

Bolsonaro e Fux após encontro em março deste ano Evaristo Sá/AFP - 24.03.2021

O presidente Jair Bolsonaro está se deslocando do Palácio do Planalto para o STF para um encontro com o presidente Luiz Fux nesta segunda-feira (12). Segundo fontes, serão discutidas as relações institucionais.

A visita ocorre no dia da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Bolsonaro já indicou o advogado-Geral da União, André Mendonça, para a vaga, e os dois tiveram um encontro hoje mais cedo no Planalto.

A visita de Bolsonaro ao outro extremo da Praça dos Três Poderes é um gesto do chefe do Executivo após uma semana tensa entre os Poderes. Na semana passada, foram tensionadas as relações entre o Executivo e o Judiciário, depois de Bolsonaro ter colocado em suspeita a Corte Eleitoral e a lisura das Eleições 2014.

A frase exata dita por Bolsonaro na última sexta-feira (9), com registro em vídeo foi:

"A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar no voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem".

Antes da última declaração, o presidente já tinha feito ataques semelhantes, citando a eleição de 2014 e ao ministro Luís Roberto Barroso, atual presidente do TSE. O presidente do STF, Luiz Fux já havia respondido com uma nota na quarta-feira rejeitando o que chamou de "ilações": "o STF rejeita posicionamentos que extrapolam a crítica construtiva e questionam indevidamente a idoneidade das juízas e dos juízes da Corte".

Na sexta-feira o ministro Barroso reiterou que "vai haver eleição em 2022".

Congresso

O Congresso também viu na semana passada as suas relações tensionadas com as Forças Armadas após o senador Omar Aziz ter dito que havia uma "banda podre nas Forças Armadas", o que causou fortes reações, com nota conjunta do Ministério da Defesa e das Forças Armadas.

No fim do dia de sexta (9), coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), dar uma entrevista ressaltando a importância da independência e da separação entre os Poderes. Sem citar nomes ou instituições, ele falou da importância do respeito à democracia.

"Igualmente é a importância da separação entre os Poderes. E uma separação que definitivamente não signifique desunião, mas respeito de cada poder em relação ao outro no que toca a atribuição do outro. Relação harmoniosa mas de independência. Quero aqui afirmar a independência do Congresso Nacional que não admitirá qualquer atentado a sua independência e sobretudo às palavras de seus parlamentares. E a preservação absoluta de algo que é também inegociável, que é o Estado de Direito e a democracia, ou o Estado Democrático de Direito, que a geração anterior à minha conquistou no Brasil e que a minha geração tem obrigação de manter".