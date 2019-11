Do R7

Após sugerir novo AI-5, Eduardo posta vídeo em defesa de Ustra Filho do presidente Jair Bolsonaro publicou voto do pai a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff Eduardo Bolsonaro

Ustra comandou o DOI-Codi entre 1970 e 1974 Wilson Dias/10.05.2013/ABr

Poucas horas após sugerir um novo AI-5 (Ato Constitucional 5) "se a esquerda radicalizar", o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou um vídeo em que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), defende o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra.

As imagens são do julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Na ocasião, Jair Bolsonaro dedicou seu voto “pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff”.

Se você está do lado da verdade, NÃO TENHAIS MEDO! pic.twitter.com/nQkmW5Nyc0 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 31 de outubro de 2019

Ustra foi comandante do DOI-Codi-SP (Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna do 2º Exército em São Paulo), entre 1970 e 1974.

