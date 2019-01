Após tomar posse, Bolsonaro é homenageado com tiros de canhão Em seu primeiro discurso, presidente do Brasil prometeu combate à corrupção e à criminalidade Bolsonaro homenageado com tiros de canhão

Bolsonaro recebeu honras militares no Congresso Reprodução/RecordTV

Jair Bolsonaro tomou posse e se tornou oficialmente presidente do Brasil nesta terça-feira (1º). Após a cerimônia no Congresso Nacional, o presidente e desceu a rampa em revista as tropas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

O novo presidente foi homenageado com uma salva de 21 tiros de canhão.

Em seu primeiro discurso, Bolsonaro prometeu combate à corrupção e à criminalidade. "Trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e torne a grande nação que todos queremos."

Bolsonaro abraça Benjamin Netanyahu após discurso Adriano Machado/Reuters

Ao deixar o plenário da Câmara, Bolsonaro abraçou o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu e cumprimentou os chefes de Estado presentes na cerimônia.

Nos primeiros rituais da posse, Bolsonaro optou pelo desfile com carro aberto e fez o cortejo da Catedral de Brasília em direção ao Congresso Nacional com o Rolls-Royce.