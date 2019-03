Após velório de neto, Lula chega à sede da Polícia Federal em Curitiba

Ex-presidente Lula chega à sede da Polícia Federal em Curitiba Henry Milleo/Foto Arena/Estadão Conteúdo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, por volta das 15h30 deste sábado (2). Às 15h50, o ex-presidente chegou à sede da PF (Polícia Federal).

Lula havia deixado, por volta das 13h deste sábado (2), o cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde se despediu do neto Arthur Araújo Lula da Silva.

Preso desde o início de abril de 2018 na PF (Polícia Federal), em Curitiba, pela Operação Lava Jato, por causa de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, Lula foi autorizado, ontem, pela Justiça Federal a se despedir do neto.

Velório

Arthur Araújo Lula da Silva, de sete anos, morreu nesta sexta-feira (1º) por complicações decorrentes de uma meningite meningocócica.

Lula permaneceu no local por quase 2 horas e não falou com os mais de 100 militantes que se reuniram no cemitério. Os apoiadores do petista foram avisados com antecedência de que ele foi liberado para acompanhar o funeral sob a condição de não se pronunciar em um local aberto.