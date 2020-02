Aposentados já podem consultar informe de rendimento do IR 2020 INSS liberou acesso ao documento que é necessário para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda de todos os beneficiários

Informe já está disponível no site do INSS Reprodução site INSS

Aposentados e pensionistas já podem começar a juntar a papelada para fazer a sua declaração de Imposto de Renda de 2020.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) liberou a consulta e a impressão do Informe de Rendimentos – um dos documentos utilizados para fazer a declaração do IR ano-base 2019 – no seu site.

Para acessa-lo, é preciso ter uma senha cadastrada na central de serviços “Meu INSS”. Caso ainda não tenha, é possível criar uma senha inicial na hora. Ao entrar no "Meu INSS", basta clicar em "Extrato do Imposto de Renda".

É preciso anota-la porque será solicitada para registrar sua senha definitiva que deverá conter pelo menos nove caracteres com pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número. Basta seguir o passo a passo no site.

Empresas devem entregar informes até 28 de fevereiro

O informe de rendimento deve ser entregue por todas as empresas e bancos brasileiros para seus empregados e clientes impreterivelmente até o dia 28 de fevereiro.

Caso tenha alguma dúvida, consulte o RH da sua empresa e o site do seu banco – normalmente as instituições disponibilizam o documento no internet banking.