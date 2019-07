Aposta de Curitiba leva R$ 8,1 milhões da Mega-Sena desta quinta

Do R7

Aposta de Curitiba, no Paraná, levou a bolada A8SE

Uma única aposta acertou as seis dezenas do sorteio extra da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (11) pelo concurso 2.168, e vai receber o prêmio de R$ 8.177.021,67. A aposta ganhadora é de Curitiba, no Paraná.

Os números sorteados foram: 01 — 04 — 25 — 27 — 29 — 37

Neste sorteio, 66 apostas acertaram cinco dezenas, fizeram a quina e vão receber cada uma R$ 25.059,82. Outras 4.054 apostas ganhadoras, acertaram quatro dezenas, fizeram a quadra e vão receber R$ 582,82.

O prêmio para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (09), está previsto para R$ 2.500.000,00.

Como jogar?

Para concorrer ao prêmio de R$ 3 milhões, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.