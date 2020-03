Aposta de Goiás leva prêmio de R$ 15,1 milhões na Mega-Sena

Prêmio da Mega-Sena é o mais cobiçado em todo o Brasil Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma única aposta de Minaçu (GO) acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena no concurso nº 2.245, neste sábado (21). Com isso, o ganhador vai levar para casa o prêmio de R$ 15.186.785,88.

Os números sorteados foram: 11 - 14 - 15 - 18 - 33 - 34.

A quina teve 51 apostas ganhadoras e cada uma vai receber um prêmio de R$ 30.810,39. A quadra saiu para 3.048 jogadores, que receberão o prêmio de R$ 736,46.

O próximo sorteio acontece na quarta-feira (25). Segundo estimativa da Caixa, o prêmio em jogo deve ser de R$ 1 milhão.

Como apostar?

Para concorrer ao prêmio da próxima quarta-feira, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto (probabilidade estatística) é de uma em mais de 50 milhões. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

