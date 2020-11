Aposta única fatura bolada de R$ 53 milhões na Mega-Sena

Do R7

Quina foi acertada por 51 apostas e a quadra por 7.551 Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta única realizada pelo canal eletrônico da Caixa cravou as seis dezenas reveladas neste sábado (31) pela Mega-Sena e faturou a bolada de R$ 53.047.796,53. O prêmio havia acumulado nos últimos cinco sorteios.

Os números carimbados pela aposta vencedora do concurso 2.314 da loteria foram: 06 — 07 — 28 — 42 — 45 — 49.

Para o próximo sorteio da loteria, marcado para acontecer na próxima quarta-feira (4), a Caixa promete pagar R$ 22 milhões a quem acertar os seis números sorteados.

Leia mais: STF autoriza que Estados criem e explorem jogos lotéricos

Caso o vencedor deste sábado decida investir a bolada e aplique o valor integral do prêmio na poupança, poderá obter um rendimento superior a R$ 60 mil todos os meses. A grana também é suficiente para adquirir 13 apartamentos de cobertura na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no valor de R$ 4 milhões cada.

Além do prêmio principal, 105 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 41.171,63 cada. Outras 7.551 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 817,87 cada.