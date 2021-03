Aposta única leva R$ 27 milhões na Mega-Sena; veja números Além do vencedor, o sorteio realizado em São Paulo rendeu 100 acertadores de cinco dezenas, que receberão R$ 27,1 mil Aposta única leva R$ 27 milhões na Mega-Sena; veja números

Brasil | Do R7

A- A+

Boletos da Mega-Sena. Prêmio neste sábado ultrapassou R$ 27 milhões Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Um apostador levará para casa R$ 27.070.907,55 após acertar sozinho os seis números da Mega-Sena em sorteio realizado neste sábado (27). As dezenas sorteadas foram: 03 - 10 - 25 - 36 - 51 - 58.

Segundo a Caixa, trata-se de uma aposta de Brasília (DF) feita por meio de canais eletrônicos.

Além do vencedor, outras 100 apostas tiveram cinco acertos e serão premiadas com R$ 27.164,44. Há também 5.821 apostas com quatro acertos, que renderão R$ 666,66.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.