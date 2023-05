Apostador disse que proposta feita a jogador do DF para manipular jogos era 'coisa comum' Atleta foi abordado em 2022 e iria ganhar 400 euros por partida; o MPDFT também investiga jogos da temporada de 2021 Apostador disse que proposta feita a jogador do DF para manipular jogos era 'coisa comum'

A- A+

Perfil de apostas abordou jogador do Candangão Paranoá Esporte Clube/Divulgação - Arquivo

Após a abertura, pela Polícia Federal, de um inquérito sobre a manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de Futebol, veio à tona uma denúncia feita em 2022 pelo Paranoá Esporte Clube, da primeira divisão do Campeonato Candango, de tentativa de suborno por um perfil de rede social vinculado a apostas esportivas para que atletas do time manipulassem resultados de partidas. Um dos jogadores recebeu uma proposta de 400 euros (R$ 2.173,64, na cotação atual). O fato foi denunciado à Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF).

Embora apenas uma conversa tenha sido divulgada, o clube afirma que dois atletas profissionais foram abordados. As telas mostram que o perfil pergunta se é "normal" o jogador receber uma oferta financeira em moeda estrangeira. O atleta então pergunta se não seria uma forma de manipulação, e o apostador responde "sim, mas você não precisa perder nada".

















Prints da conversa entre apostador e jogador do Candangão, em 2022 Divulgação/ Paranoá Esporte Clube

Prints da conversa entre apostador e jogador do Candangão, em 2022 Divulgação/ Paranoá Esporte Clube

Prints da conversa entre apostador e time do Candangão, em 2022 Divulgação/ Paranoá Esporte Clube

Prints da conversa entre apostador e time do Candangão, em 2022 Divulgação/ Paranoá Esporte Clube

Prints da conversa entre apostador e time do Candangão, em 2022 Divulgação/ Paranoá Esporte Clube

Assim que soube da situação, o próprio clube entrou em contato com o perfil. Em uma das respostas, o apostador garantiu que o que estava acontecendo era "uma coisa comum", mas que descobriu que o time "tem jogadores honestos".

O diretor-executivo do Paranoá Esporte Clube, Luís Felipe, afirma que encaminhou um ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e confirmou que representantes do clube foram ouvidos. Ainda segundo Assis, a equipe trabalha na concientização dos atletas, além de acompanhar de perto a rotina de todos. "O Paranoá coíbe veementemente ações de apostas ilícitas", afirmou.

Na época, a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) disse não compactuar com ações ilegais e que estava empenhada em combater a manipulação de resultados dentro do futebol brasiliense. "[Essa ação] desgasta e prejudica a nossa competição e a grande maioria dos nossos profissionais, que atuam com dedicação e bom caráter", completou.

Investigação do MPDFT

Em outra frente investigativa, jogos da primeira fase do Candangão 2021 são alvo de inquérito do MPDFT. Segundo a instituição, representantes da FFDF pediram ajuda para apurar uma suposta manipulação de resultados.

Dias após as investigações serem iniciadas, o auditor processante do Tribunal de Justiça Desportiva do DF (TJDDF) Fernando Silva Júnior acatou um pedido da Procuradoria da Justiça Desportiva (PJD) e solicitou que as súmulas de qualquer partida que tivesse alguma suspeita de manipulação fossem entregues para análise.

No entanto, ele também pediu especificamente os documentos de três jogos: Formosa 1 x 6 Samambaia; Ceilâdia 8 x 1 Samambaia; e Samambaia 0 x 3 Santa Maria. A decisão também determina que os presidentes do Ceilândia, do Santa Maria e do Formosa, além de representantes da FFDF e do Sindicato/Associação dos Árbitros do Distrito Federal, sejam ouvidos.

Auditor do TJDDF pediu súmula de jogos Federação de Futebol do Distrito Federal/Reprodução - Arquivo

O diretor da FFDF, Márcio Coutinho, afirmou que o pedido de investigação partiu da própria federação e que os dirigentes procuraram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para indicar as suspeitas. A fim de atender a uma sugestão da entidade federal, a FFDF contratou uma empresa internacional especializada na identificação de possíveis manipulações em partidas de futebol. Coutinho garantiu que todos os jogos profissionais e amadores da cidade são monitorados de perto.

A direção do Samambaia afirmou que o admininstrativo do clube foi trocado no segundo semestre de 2022. O R7 entrou em contato com o MPDFT e outros citados na matéria, mas ainda não teve retorno.

Febre das apostas

O investimento de casas de apostas esportivas em times brasileiros cresceu nos últimos anos. Diversos grupos se espalham pelas redes sociais, nos quais apostadores divulgam rendimentos altos ou lamentam a "falta de sorte". Em um dos comentários, um participante afirma que apostou R$ 400 e conseguiu faturar R$ 5.082. "Pão de queijo salvo com sucesso", brincou. Outro reclama que, mesmo investindo dinheiro, não ganha nada há quatro meses.

Prints retirados de grupo de apostas nas redes sociais Facebook/Reprodução - Arquivo

Pensando nisso, o governo federal prepara uma medida provisória para regulamentar o mercado de apostas esportivas no Brasil. O texto prevê que as empresas que operam no país tenham uma arrecadação menor e, ao mesmo tempo, passem a destinar uma receita maior aos cofres públicos. As casas de apostas serão taxadas em 16% sobre o chamado "gross gaming revenue", que é a receita obtida com todas as apostas feitas menos os prêmios pagos aos apostadores.

Máfia das Apostas

A Polícia Federal vai abrir um inquérito sobre a chamada Máfia das Apostas e um grupo suspeito de manipular jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro e de torneios estaduais entre 2022 e 2023. A decisão foi tomada após uma determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta quarta-feira (10).









































































Registros dos celulares apreendidos na denúncia da máfia das apostas revelam acordos informais entre jogadores e os criminosos que comandam os esquemas de apostas no futebol brasileiro.



Em documento disponibilizado pelo próprio Ministério Público de Goiás e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), atletas como o zagueiro Bauermann, do Santos, Moraes, do Juventude (na época), e Nathan, atacante do Fluminense (na época), são expostos por conversas e até chamadas de vídeos com os apostadores.



Veja os prints da máfia das apostas divulgados pelo MP de Goiás Reprodução Instagram @moraessjr @eduardobauermann @nathan10

Eduardo Bauermann, do Santos, foi um dos jogadores envolvidos na denúncia do MP de Goiás. Nos celulares apreendidos, foram encontrados registros do jogador do Santos em uma chamada de vídeo com os intermediadores das apostas. Com a camisa do Peixe, Bauermann aparece nas imagens sorridente Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Logo nas primeiras conversas com os apostadores, o zagueiro santista se mostra preocupado com a veracidade do acordo. 'Me avisa antes se realmente vai dar para fazer, senão nem tomo cartão à toa. Entende?', questionou o jogador. Do outro lado, já após o jogo, Romarinho — um dos principais intermediadores das apostas — reclama da boa atuação do defensor e afirma que Bauermann vai arcar com o prejuízo. 'Você foi pago para fazer o quê?', escreveu Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Em mais prints, Romarinho mostra desempenho do zagueiro, e Bauermann revela conversa com o outro intermediador, Luis Felipe Rodrigues de Castro Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

O zagueiro do Santos e Romarinho continuaram conversando e fazendo acordos informais. O primeiro acordo dizia que Bauermann deveria tomar um cartão amarelo na partida entre Santos e Avaí, válida pela Série A do Brasileirão 2022 (5 de novembro) Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Novamente em aposta, o defensor santista não cumpriu o combinado e voltou a ser cobrado pelos intermediadores. O segundo acordo dizia que o zagueiro deveria ser expulso no jogo contra o Botafogo Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

'Eu confiei em você, mano, e você me desonrou', disse Romarinho a Bauermann Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Em mais conversas, o zagueiro 'não acredita' que não conseguiu cumprir o acordo e se lamenta para Romarinho Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Exaltado, o intermediador reclama com Bauermann por não ter tomado um cartão vermelho ainda dentro de campo, como era combinado. O defensor do Santos realmente foi expulso, porém no fim da partida, o que não contou para a aposta Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Em um dos últimos prints de conversa entre o santista e Romarinho, o zagueiro promete pagar a dívida pelo descumprimento do acordo e confessa que não usou o dinheiro que foi pago com antecedência Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Assim que notaram o descumprimento do acordo por parte do jogador, os apostadores não deixaram passar em branco e foram até a Baixada Santista para 'cobrar' Bauermann. 'Vou mostrar para esse Bauermann como funciona', disse Bruno Lopez para Romarinho Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Uma das apostas mais robustas foi a de Fernando Neto, do Operário-PR, que negociou uma expulsão por R$ 500 mil, em partida entre o clube de Neto e o Sport, válida pela Série B do Brasileirão 2022. Nas mensagens trocadas com o intermediador, Bruno Lopez, o jogador afirma que tentou tudo o que podia para cumprir o acordo. 'Falta sem bola, falta fora do lance. Só faltou eu agredir o árbitro. O cara não quis me expulsar', escreveu o atleta Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

No print mais comprometedor em matéria de nomes, os apostadores citam acordos fechados entre eles e Moraes e Paulo Miranda, do Juventude, cada um recebendo R$ 50 mil. Além dos dois, Kevin Lomónaco (RB Bragantino) e Igor Cárius (Ceará), pelo valor de R$ 60 mil cada um Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Tota e Paulo Miranda — também envolvidos na máfia das apostas no futebol brasileiro — jogam no Juventude e, assim como Bauermann, foram flagrados em chamadas de vídeo com os intermediadores das manipulações Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Em conversa direta com Romarinho, um dos intermediadores, Gabriel Tota cobra respostas do apostador e é questionado sobre o paradeiro do colega de time, Paulo Miranda Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Tota e Romarinho chegam a travar uma discussão sobre a possibilidade de o colega de equipe, Paulo Miranda, ter ou não tomado o cartão, como combinado entre as partes. 'Fica suave que ele tomou. Estava na súmula já', disse Gabriel Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Em conversa resgatada do celular de Gabriel Tota, Paulo Miranda afirma que vai cumprir o combinado e 'não vai deixar 'os mano' na mão', referindo-se ao grupo de apostadores Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Em capturas de tela resgatadas do grupo de apostadores, Moraes (Juventude) e Nathan (Fluminense) são citados nominalmente e com os valores que receberiam eventualmente como 'sinal' do acordo

Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Nikolas Faria, jogador do Novo Hamburgo, também participou do esquema de manipulação de resultados. Intermediado por Luis Felipe, o jogador se comprometeu a cometer um pênalti durante a partida contra o Bento Gonçalves (Campeonato Gaúcho 2023). Nikolas recebeu R$ 5.000 antecipados, de um total de R$ 80 mil, conforme combinado com Luis Felipe. 'Estava nervoso, né. Achou que o 'penal' não sairia. Aqui é palavra de homem', escreveu o jogador para o intermediador Divulgação / Ministério Público de Goiás / GAECO

Investigações do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) mostram que os suspeitos coagiram jogadores profissionais de futebol com a oferta de valores entre R$ 50 mil e R$ 100 mil àqueles que provocassem eventos previamente determinados nas partidas. Derrota no primeiro tempo e número de escanteios e de cartões, por exemplo, poderiam render até R$ 100 mil ao atleta participante do esquema.

Na denúncia, o Ministério Público goiano também pede a todos os denunciados que paguem, em grupo, um valor mínimo de R$ 2 milhões para reparar o dano moral coletivo.





































































Desde fevereiro de 2023, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) investiga a atuação de uma organização criminosa na manipulação de resultados de jogos de futebol, inclusive da Série A do Brasileirão . Ao todo, mais de 25 jogadores são citados no processo por suposta participação, e atletas da Série A, B e C já tiveram a identidade revelada. Confira, a seguir, quem são os atletas e o que aconteceu com cada um depois da descoberta do possível envolvimento no esquema! Montagem R7/ Reprodução Instagram @nathan10 @eduardobauermann @cearasc

Nesta quarta-feira (10), um novo capítulo da investigação de manipulação de jogos foi iniciado e novos nomes foram citados. Nathan, do Grêmio, foi mais um denunciado. O meia atuava no Fluminense quando participou do esquema mafioso. O clube gaúcho ainda não se pronunciou sobre a investigação, mas o atleta pode ser banido do futebol Reprodução Instagram @nathan10

Matheusinho, meia do América-MG, é outro jogador citado por participação no esquema. A assessoria do clube afirmou que o meia está com virose e, por isso, não viajou com o clube para São Paulo para disputar a partida contra o RB Bragantino. Ele continua integrado na equipe, apesar da ausência Reprodução Instagram @matheusleonardo10

Atualmente no América-MG, Dadá Belmonte atuava pelo Goiás quando supostamente participou da manipulação. Assim como o companheiro de equipe Matheusinho, o atacante não foi escalado para o jogo do clube, válido pela quinta rodada do Brasileirão 2023, mas segue no time Reprodução Instagram @dada_belmonte_10

O lateral-direito Nino Paraíba defendia o Ceará quando fez parte do esquema. Ele, no entanto, decidiu sair do time no fim do ano passado e assinou com o América-MG. Ele é mais um nome da equipe que não foi convocado por estar citado nas investigações do MP-GO Reprodução Twitter @CearaSC

Ex-Juventude, o zagueiro Vitor Mendes teria recebido cerca de R$ 5 mil para receber um cartão amarelo, em jogos disputados em 2022. Ao todo, ele ganharia R$ 35 mil do esquema. Na terça-feira (9), ele viajou para Belo Horizonte com o Fluminense, mas o clube carioca decidiu afastar o jogador pelo envolvimento Reprodução Instagram @vitormendessoficial

Em outubro de 2022, dentro do vestiário do Juventude, Paulo Miranda fez uma chamada de vídeo com Bruno Lopez, apontado como o chefe da quadrilha. Pelo envolvimento com a máfia, está sendo investigado pelo MP. O último clube que o jogador defendeu foi o Náutico, mas ele decidiu sair do time de Recife quando suspeitava que pudesse ser mencionado no processo Reprodução Instagram @paulomiranda

Richard atualmente defende o Cruzeiro, mas na temporada passada, era o volante do Ceará e, supostamente, se envolveu no esquema. Ele teria recebido R$ 40 mil para receber um cartão amarelo no jogo do time contra o Cuiabá. Assim como Vitor Mendes, o jogador foi afastado pelo Raposa Reprodução Twitter @CearaSC

Fernando Neto, ex-volante do Operário-PR, está citado no processo de investigação de manipulação de jogos. O São Bernando, clube pelo qual o jogador atuava antes de ser investigado, decidiu suspender o atleta até que os fatos sejam esclarescidos, como divulgado pelo clube em nota nas redes sociais Reprodução Instagram @saobernardo_fc

Na Série B, pelo Sampaio Corrêa, Paulo Sérgio aceitou receber dinheiro em troca de cometer faltas em campo. Atualmente no Operário-PR, a diretoria do clube decidiu não afastar o jogador e que outra decisão só será tomada caso o atleta de fato seja condenado Reprodução Twitter @sampaiocorrea

Também pelo Sampaio Corrêa, o zagueiro Allan Godói tem uma trajetória semelhante com a de Paulo Sérgio. Ele participou do esquema de apostas e, em fevereiro de 2023, o clube optou pela rescisão do contrato com o jogador. Em abril de 2023, quando as investigações já corriam pelo MP-GO, o Operário-PR fechou o acordo com o defensor, que segue integrado no elenco Reprodução Instagram @allangodoi93

Mateusinho, ex-Sampaio Corrêa, é outro jogador citado nas investigações. O Cuiabá, atual clube do atleta, não afastou o lateral-direito, que segue ativo nas atuações da equipe Reprodução Instagram @mateusinho_mj2

Eduardo Bauermann, do Santos, admitiu em conversa com a diretoria santista que recebeu proposta do grupo criminoso para levar um cartão vermelho na derrota de 3 a 0 do Peixe contra o Botafogo, mas negou ter aceitado. Apesar disso, o zagueiro de fato foi expulso. O Santos disse que o defensor se pôs à disposição da Justiça, mas na última terça-feira (10) ele foi afastado do clube do litoral paulista Ivan Storti/Santos FC

Investigado por levar um cartão amarelo na partida que terminou com a derrota do Bragantino para o América-MG, por 4 a 1, Kevin Lomónaco foi mais um jogador identificado que acabou sendo afastado por causa das investigações. A equipe paulista afastou o zagueiro logo após a polícia ter cumprido mandados de busca e apreensão na casa do jogador

ARI FERREIRA/RB BRAGANTINO

Victor Ramos, que defende as cores da Chapecoense, também é um dos investigados que foram identificados. Na Portuguesa, um intermediário prometeu R$ 100 mil para que ele cometesse um pênalti contra o Guarani, em jogo válido pela Paulistão 2023. O atleta, porém, tem a confiança da Chape, como confirmou o clube em nota, e continua participando normalmente do dia a dia do clube, em suas atividades Flickr/Chapecoense

Atualmente no Sport, Igor Cariús é investigado por um cartão amarelo que levou no empate em 1 a 1 no jogo entre o Cuiabá e o Palmeiras. Na época, o atleta defendia as cores do Dourado. Em nota, o Sport condenou os casos de manipulação de resultados, mas ressaltou a confiança no atleta. Cariús continua integrado ao elenco e participa normalmente das atividades do time AssCom Dourado

Moraes, atualmente no Atlético-GO, é mais um alvo das investigações. O lateral levou cartão amarelo nos dois jogos investigados pelo MP-GO: Goiás 1 X 0 Juventude e Palmeiras 2 X 1 Juventude, pelo Brasileirão do ano passado. Pelas advertências, ele teria recebido de R$ 30 mil a R$ 60 mil. O Dragão decidiu afastar o atleta, e Moraes não está integrado ao elenco. A defesa do ex-lateral afirmou que ele se tornou testemunha do processo e cooperará nas investigações Fernando Alves/E.C Juventude

Gabriel Tota, atualmente no Ypiranga-RS, é investigado por participação no esquema nas duas derrotas do Juventude para Goiás e Palmeiras, em que Moraes também é alvo da investigação. O Ypiranga divulgou nota em que confirma que um de seus atletas é investigado, e analisa devolver o jogador, que havia sido emprestado pelo Juventude. Até a decisão, ele segue trabalhando normalmente com a equipe Fernando Alves/E.C.Juventude Publicidade

"O parâmetro utilizado para a definição do valor refere-se a uma das expectativas de lucro do grupo criminoso com a utilização de dezenas de contas que foram empregadas nas apostas manipuladas descritas na denúncia", afirmou o órgão.