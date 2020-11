App e-Título tem instabilidade por excesso de acessos, segundo TSE Até as 8h30 deste domingo (15), cerca de 400 mil eleitores justificaram ausência. Para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral

Eleitores registraram dificuldades para usar o e-Título na manhã deste domingo (15) de eleições municipais. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pode haver instabilidade momentânea no uso do aplicativo em razão do excesso de acessos.

Em nota o TSE informou que "caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente em alguns minutos". Até as 8h30 deste domingo, cerca de 400 mil eleitores já justificaram ausência pelo aplicativo.

Para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral e o aplicativo faz a verificação por georreferenciamento.

Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral tem ainda o Tira-Dúvidas Eleitoral que permite consulta a local de votação e outros serviços neste link ou o Disque eleitor no número 143.