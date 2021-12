App faz carta de ações para entregadores; sindicatos rechaçam

A- A+

O aplicativo iFood se reuniu com 23 entregadores de aplicativo de 14 cidades brasileiras, escolhidos pela companhia, nos últimos dias 13, 14 e 15, no chamado 1º Fórum de Entregadores do Brasil, e assinou uma carta de compromisso com melhorias para a categoria.

As ações prometidas, de curto e médio prazo, envolvem maior transparência sobre os bloqueios das contas de entregadores, migração entre os dois modelos de trabalho e a garantia de novos fóruns regionais entre os profissionais.

Segundo entregadores e sindicatos ouvidos pela reportagem, porém, os compromissos firmados não atendem a duas demandas predominantes que os trabalhadores sobre duas rodas têm levado às ruas em protestos desde junho do ano passado: o aumento da tarifa mínima por viagem e o fim dos bloqueios. Em contato com o R7, a empresa considerou que a carta de compromisso contempla os dois temas.

Em relação aos valores pagos para os entregadores, a carta indica somente a “possibilidade de revisão da tarifa mínima”, e que, até março próximo, irá “avaliar a possibilidade de implantação do reajuste anual”.

Acerca dos bloqueios, em que os trabalhadores alegam ter as contas suspensas sem informações sobre o motivo e possibilidade de defesa, os compromissos são mudanças sobretudo em relação à transparência nessas ações.

A companhia se comprometeu a, entre janeiro e março, dar mais transparência sobre o motivo dos alertas e suspensões temporárias, sobre a desativação de contas, realizar uma campanha informativa sobre o que pode causar os bloqueios e abrir a possibilidade de os entregadores contestarem as desativações uma vez mais.

À reportagem, o presidente do SindimotoSP (Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Mototaxista Intermunicipal do Estado de São Paulo) e da Febramoto (Federação Brasileira dos Motociclistas Profissionais), Gilberto Almeida se colocou contra a ação da iFood.

Em sua avaliação, a empresa não trouxe propostas concretas para aumentar o valor da tarifa de entrega, não bloquear mais os trabalhadores indevidamente e sem explicações plausíveis, e para efetivar taxa de espera no restaurante. “Essa carta não serve para nada, e não tem valor jurídico nenhum. É tapar o sol com a peneira”, disse Almeida.

Sindicatos rechaçam ausência de outras entidades no fórum

Em notas publicadas nos seus sites, sindicatos da categoria rechaçaram o fórum realizado pela iFood por não tê-los convidado ou ao MPT (Ministério Público do Trabalho). Eles questionam o fato de o evento ter sido fechado e contar apenas com a presença de de entregadores escolhidos pela empresa de aplicativo.

“Questionamos a legitimidade do evento por não ter sequer uma liderança sindical presente. Não fomos convidados. E olhem só: seria uma oportunidade incrível de debater assuntos delicados como o aumento de tarifa, fim de bloqueios indevidos, entre outros relevantes. Mas do que adianta debatê-los em um evento vazio de autoridades públicas e Sindicatos?”, escreve o SindimotoSP em nota publicada na última quinta-feira (16).

Para Almeida, do SindimotoSP, “o iFood deixou de fora outras autoridades e todas as representações sindicais, que são quem detêm a representatividade e o poder de discussão”.

A Febramoto, que reúne sindicatos da categoria em todo o país, também divulgou uma posição com a mesma crítica.

“No fórum realizado pelo iFood, os participantes convidados apenas apresentaram reivindicações dos entregadores que já chegaram ao Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Previdência em denúncias do SindimotoSP e Febramoto. Vale ressaltar que todas estas instituições citadas não foram chamadas para o evento, o que comprometeu a legitimidade dele, escreveu a federação, que também destacou a falta de propostas concretas para o aumento da tarifa e o fim dos bloqueios indevidos e sem explicações.

Alanderson Baião, entregador que esteve entre os 23 profissionais presentes no fórum, afirmou ao R7 que o encontro foi muito produtivo.

“A carta de compromisso que o ifood criou em meio as pautas, é resultado de muita luta e anos de batalhas, e por meio do fórum dos entregadores conquistamos com êxito, agora é aguardar o tempo estimado para cada pauta, pois o ifood precisa também de tempo para realizar tudo o que foi pedido pelos entregadores. Não pedimos muito, apenas o necessário para termos uma convivência boa e harmoniosa com o aplicativo”, disse Baião.

O entregador vê com bons olhos as ações propostas, e espera que sejam todas cumpridas. “Espero que o compromisso firmado e assinado por todos os representantes do ifood possa ser cumprido, que não seja a ida de todos nós em vão”, concluiu.

O iFood foi questionado sobre a ausência de outras entidades como os sindicatos e o MPT, bem como pelo fato do evento ser fechado, sem abertura a outros profissionais. Acerca disso, não houve resposta.

Em nota enviada pela empresa à reportagem, João Sabino, diretor de políticas públicas e relações governamentais, afirma que “o iFood é a única empresa do setor a criar um encontro perene de escuta com a categoria. Reunimos representantes de diferentes regiões com o intuito de ouvir e buscar soluções conjuntas que atendam, cada vez mais, as necessidades desses trabalhadores no dia a dia. Dialogamos abertamente sobre todas as demandas e vamos continuar nesse processo de melhoria contínua”.

Confira as melhorias divulgadas pela empresa em sua carta de compromisso:

Curto prazo:

Ações que deverão ser realizadas até março de 2022.

Bloqueios

- Dar mais transparência sobre o motivo de alertas e suspensões temporárias nas mensagens: Prazo 2/jan/2022

- Realizar campanha informativa sobre o que pode causar bloqueios na plataforma: Prazo: Janeiro/2022

- Transparência sobre desativação das contas. Prazo: Fevereiro/2022

- Será aberta a possibilidade dos entregadores contestarem novamente as desativações, iniciando por aquelas que aconteceram nos últimos 6 meses. Prazo: Março/2022

- Casos de contestação de desativações serão revisados por pessoas, exceto em situações de fraude financeira, uso de conta por terceiros e fraude de cadastro, que configuram desativação permanente de acordo com os termos e condições. Prazo: Março/2022

- Revisar o processo de contestação de desativação de entregadores OLs. Prazo: Março/2022

Respeito e Valorização

- Campanha nacional de valorização do trabalho exercido pelos entregadores. Prazo: 31/março/2022

- Comunicar melhor o Canal de Denúncias para os entregadores. Prazo: Janeiro/2022

- Automatização da taxa de espera no restaurante: Prazo: Janeiro/2022

Migração OL-Nuvem

- Revisão do processo de migração de entregadores OLs para Nuvem para que entregadores tenham mais autonomia para a solicitação e com novas regras – Prazo: Fevereiro/2022

- Redução no prazo de migração de perfil, para 35 dias sem corridas pelo OL (prazo necessário por conta dos repasses quinzenais): Prazo: Janeiro/2022

Pontos de Apoio

- Pesquisa no aplicativo sobre experiência no ponto de apoio. Prazo: Janeiro/2022

Tarifas e Ganhos

- Avaliar a possibilidade de implantação do reajuste anual. Prazo: Março/2022

Médio prazo:

Temas que serão priorizados, discutidos pela empresa e debatidos com os entregadores nos próximos Fóruns.

Agrupamento e Agendamento

- Revisão de operação e usabilidade das ferramentas para garantir melhor experiência e ganhos ao entregador

Pontos de Apoio

- Realização de auditorias e fiscalizações dos Pontos de Apoio com base nos apontamentos feitos pelos próprios entregadores

- Ouvir entregadores na decisão sobre a definição de novos locais para implementação de novos modelos de Pontos de Apoio

Tarifas e Ganhos

- Possibilidade de revisão da tarifa mínima

Neste evento, também ficou definido que, a partir de 2022, serão realizados Fóruns regionais com os entregadores ativos na plataforma como forma de dar continuidade a este movimento de escuta, transparência e melhorias.

Os representantes – dos entregadores e do iFood, presentes no 1º Fórum de Entregadores do Brasil, assinam esta carta reforçando os compromissos compartilhados no evento.