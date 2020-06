Apresentação do relatório do PL das Fake News é adiada para quarta Votação está prevista para a quinta-feira (25). Recadastramento de CPFs de pré-pagos e obrigatoriedade de checagem é ponto polêmico

O relatório do senador Angelo Coronel (PSD-BA) sobre o PL 2630, o projeto de lei das Fake News, de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), não será apresentado nesta segunda-feira (22) . A nova previsão é quarta-feira (24).

Em acordo com líderes, e presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) incluiu o projeto na pauta do plenário virtual desta quinta-feira (25).

A demora na apresentação do relatório, que já foi adiada várias vezes, ocorre em função de divergências, especialmente na Câmara, por onde o texto também terá de ser aprovado, sobre o recadastramento de CPFs, conforme antecipamos em R7 Planalto , e a obrigatoriedade de se ter CPF válido para ter conta em redes sociais.

Entidades como a Coalizão Direitos na Rede são contrárias à identificação de usuário via CPF e número de celular para contas em redes sociais. Para a entidade, a obrigatoriedade inviabilizaria o uso das redes para muitos usuários brasileiros.