Apresentador da Record TV vence prêmio Sebrae Lindberg Cury Marcelo Moraes, do Brasília em Ação, foi reconhecido como personalidade que se destacou com ações de desenvolvimento da cultura empreendedora Record TV

Brasília em Ação conta história de empreendedores do DF Reprodução/Record TV

O apresentador da Record TV Marcelo Moraes, do quadro Brasília em Ação, venceu a primeira edição do prêmio Sebrae Lindberg Cury na categoria Comprometimento com Empreendedorismo. A entrega oficial do honraria será realizada no próximo dia 9 de dezembro.

Criado para reconhecer personalidades motivadoras do empreendedorismo e inovação no Distrito Federal e arredores, a premiação cita Moraes como "personalidade que se destacou com ações que visam o desenvolvimento da cultura empreendedora e fomento da inovação".

As histórias contadas pelo Brasília em Ação abordam os desafios enfrentados por empresários que decidiram empreender em Brasília e conquistaram o sucesso profissional. O quadro vai ao ar toda segunda e quinta-feira, no DF Record, jornal apresentado pelos jornalistas Luiz Carlos Braga e Lívia Braz a partir das 19h10.

Os vencedores do prêmio foram escolhidos por uma equipe deliberativa formada pelos três Diretores do Sebrae no Distrito Federal e uma equipe composta de nove membros indicados pela família do falecido Lindberg Cury, empresário e político brasileiro que recebe o nome da premiação.

Cury nasceu em Anápolis (GO) e mudou-se para Brasília em 1959. Na Capital, foi dono de uma revendedora de veículos, presidiu a Associação Comercial do Distrito Federal por 17 anos e fundou o Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis, Peças e Acessórios e também foi secretário de Desenvolvimento Econômico do DF.