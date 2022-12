Apresentador Fabio Porchat é condenado a pagar R$ 40 mil por danos morais a Carlos Bolsonaro Porchat publicou, em suas redes sociais, postagens em que se refere aos filhos do presidente como 'corruptos' Apresentador Fabio Porchat é condenado a pagar R$ 40 mil por danos morais a Carlos Bolsonaro

Brasil | Do R7, em Brasília

Fabio Porchat e Carlos Bolsonaro Record TV/Reprodução e Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Montagem

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ator e apresentador Fabio Porchat ao pagamento de indenização de cerca de R$ 40 mil por danos morais ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). A quantia corresponde ao valor atualizado de 30 salários mínimos, mais juros.

Porchat ainda terá que apagar as publicações em que ofende o parlamentar e divulgar, em 48 horas, a "sentença e retratação às calúnias, integralmente, nos mesmos meios de comunicação onde foram publicadas as ofensas". A pena para o descumprimento de cada determinação é de R$ 1 mil ao dia.

"Vocês criticam as ações do presidente Bolsonaro, mas pensa: se você fosse miliciano, corrupto, isolado no poder, tentando aparelhar o estado para proteger seus filhos corruptos, sem apoio da população, negacionista, você não faria o mesmo? #Empatia", ironizou o apresentador em duas redes sociais em setembro de 2021.

Em decisão publicada nessa terça-feira (6), o juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho, do 1º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, disse que a publicação de Porchat é "uma nota cáustica, desarrazoada e desconectada das provas produzidas nestes autos".

"Por outro lado, entendida a manifestação como sátira ou humor, o que se admite como argumentação, apresenta-se ela pobre e despida da perspicácia e sagacidade que notabilizaram o réu em sua jornada artística", afirmou o magistrado.

Cabe recurso da sentença.