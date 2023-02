Apresentador Sikêra Jr. está sedado em hospital em Manaus

A- A+

A esposa do apresentador Sikêra Jr., Laura Peixoto, utilizou o programa Alerta Nacional, da Rede TV!, comandado diariamente pelo marido, para dar detalhes de seu estado de saúde. O apresentador está internado no hospital Santa Júlia, em Manaus, sedado e com uma otite bacteriana, segundo sua mulher. Ela tranquilizou os fãs, depois de notícias de que o estado de saúde de Sikêra era grave.

O apresentador Sikêra Jr. está internado em Manaus após ter tido uma dor de ouvido ao descer do avião Reprodução

Segundo ela, o casal viajou no sábado (11) de férias para Manaus e, na descida do avião, o apresentador teve uma dor de ouvido que não cessou. Ele então foi diagnosticado com uma infecção bacteriana no ouvido.

“Sikêra está com severa otite bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam por bem sedá-lo para que as medicações façam efeito mais rápido e para que ele não queira fugir do hospital”, disse a esposa, ao afastar boatos de complicações.