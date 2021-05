Aprovação de Bolsonaro cai e chega a 24%, diz Datafolha

A- A+

Pesquisa aponta que aprovação de Bolsonaro caiu muito Ueslei Marcelino/Reuters - 12.05.2021

A aprovação do presidente Jair Bolsonaro caiu seis pontos em relação a março e agora apenas 24% consideram seu governo ótimo ou bom, de acordo com pesquisa do Datafolha publicada no final da quarta-feira (13).

De acordo com a publicação, o percentual dos que consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima oscilou um ponto para cima, a 45%, e os que avaliam o governo como regular são 30%, ante 24% no levantamento realizado pelo instituto em março.

De acordo com o Datafolha, a aprovação de 24% é a mais baixa do governo Bolsonaro desde que ele assumiu a Presidência em janeiro de 2019, ao mesmo tempo que a desaprovação de 45% também é a maior da atual gestão já registrada pelo instituto.

O Datafolha ouviu 2.071 pessoas presencialmente entre terça e quarta-feira. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

