Aprovação de Bolsonaro vai a 52% e rejeição cai 5 pontos, diz pesquisa

Aprovação de Bolsonaro saltou 7 pontos em 15 dias Adriano Machado/Reuters - 22.07.2020

A aprovação do presidente Jair Bolsonaro saltou 7 pontos percentuais nos últimos 15 dias, passando de 45% para 52%, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (19), pela pesquisa PoderData. Trata-se do maior patamar de aprovação do governo neste ano.

Por outro lado, a rejeição à administração de Bolsonaro caiu mais 5 pontos, para 40%. Em junho, a gestão do presidente era rejeitada por 50% da população. De acordo com o levantamento, 8% não souberam ou não quiseram responder ao questionamento.

A pesquisa ainda questionou os entrevistados o que acham da atuação de Bolsonaro como presidente. Para 38%, o desempenho de Bolsonaro é "ótimo ou bom". Outros 23% avaliaram a atuação como "regular" e 35% disseram que a gestão é "ruim ou péssima".

A pesquisa contou com 2.500 entrevistas realizadas em 481 municípios entre os dias 17 e 19 de agosto, por meio de ligações telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.