Apuração começa às 17h. Acompanhe em tempo real no R7 Os eleitores poderão acompanhar os resultados dos 57 municípios que terão segundo turno neste domingo e que definirão os novos prefeitos

Movimentação no Centro de Divulgação das Eleições, do TSE Roberto Jayme/Ascom/TSE - 07.10.2018

A partir das 17h deste domingo (29), após o encerramento da votação do segundo turno das eleições em 57 municípios brasileiros, começarão a ser divulgados os resultados sobre quem vai ocupar a prefeitura dessas cidades, incluindo também o número de votos em branco, os nulos e as abstenções.

O R7 vai publicar em tempo real a apuração das capitais brasileiras e principais cidades do país. Os eleitores poderão acompanhar os municípios que vão decidir o novo prefeito neste segundo turno. Os resultados serão atualizados até sua totalização.

Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, a votação no Brasil se dá eletronicamente, a apuração não demora a começar, e muitos resultados poderão ser conhecidos ainda no domingo.

Adotado no país desde 1996, o chamado sistema eletrônico agiliza os resultados que são divulgados por meio dos BUs (Boletins de Urnas), emitidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Cada urna envia cinco vias do BU, que informa o total de votos recebidos por candidato, partido político, votos brancos, votos nulos, número da seção, identificação da urna e a quantidade de eleitores que votaram na respectiva seção eleitoral.