Do R7

Aras anuncia unidade especial de combate à corrupção; veja vídeo Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o procurador-geral da República, Augusto Aras, falou sobre as críticas à Força-Tarefa Lava Jato

Reprodução

O procurador-geral da República, Augusto Aras, fez um balanço da Força-Tarefa da Lava Jato durante uma entrevista exclusiva ao Jornal da Record. Ao repórter Clébio Cavagnolle, ele contou como foram os primeiros 80 dias na gestão do Ministério Público Federal após sua nomeação em setembro deste ano.

Moro diz que país não cresce se houver corrupção

Questionado sobre as críticas do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, sobre a Lava Jato, o procurador afirmou que se a força-tarefa cometeu eventuais erros ou excessos, isso está sendo analisado internamente pelo Ministério Público Federal.

Lava Jato não destruiu empresas, e sim gera confiança, diz ministro

“A Lava Jato foi a primeira experiência no Brasil de grande alcance de combate à corrupção. Dúvidas sobre procedimentos, dificuldades, eventuais erros e excessos estão sendo avaliados para aprimorar e otimizar os recursos”, destacou.

O PGR aproveitou a ocasião da entrevista para explicar que as forças tarefas serão concentradas em uma Unidade Nacional de Enfrentamento à Corrupção. Segundo Aras, a ideia é um maior monitoramento do trabalho desenvolvido pelos procuradores nos Estados e ainda uma otimização de recursos.

Assista a entrevista na íntegra