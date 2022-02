Aras está com Covid e ficará afastado da PGR nesta semana O laudo veio por meio de um exame de rotina. O procurador-geral está assintomático e cumprirá isolamento Augusto Aras está com Covid-19 e ficará afastado da PGR nesta semana

Brasil | Bruna Lima, do R7, em Brasília

Aras não vai participar da solenidade de abertura do ano legislativo do Congresso Antonio Augusto/Secom/PGR

O procurador-geral da República, Augusto Aras, está com Covid-19. Assintomático, ele descobriu a doença após a realização de um exame de rotina. Em razão da infecção, Aras cumprirá isolamento, e por isso não participará da sessão de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional.

A sessão, marcada para as 16h desta quarta-feira (2), contaria com a presença dele. Isso porque a solenidade reúne os chefes e autoridades dos três Poderes da República. Além de não participar do evento, o procurador-geral da República passará o restante da semana afastado das atividades presenciais da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Esta é a segunda vez que Aras apresenta resultado positivo para a Covid-19. Em setembro de 2020, após participar da posse do ministro Luiz Fux como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ele confirmou a infecção, tendo sido o sexto participante do evento a contrair a doença.