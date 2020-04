Aras pede atenção a 'polarizações que enfraquecem nossa democracia' Procurador-geral da República reagiu à participação do presidente em manifestação que pediu fechamento do Congresso Nacional e do STF

Aras: "É preciso estar atentos para polarizações que enfraquecem a democracia" Marcelo Camargo/Agência Brasil

O procurador-geral da República, Augusto Aras, publicou na noite deste domingo (19), um discurso que proferiu no fim da semana passada como reação à participação do presidente Jair Bolsonaro em uma manifestação que pediu o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O ato foi realizado em frente ao Quartel-General do Exército e foi favorável a uma intervenção militar no País.

"É preciso estar atentos neste momento para as polarizações, os extremos, internos e externos, que enfraquecem a nossa democracia participativa", diz Aras no discurso, lido durante a posse da nova diretoria do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público (CNPG), na sexta-feira (17).

"E para isso fica o meu convite à tolerância, à solidariedade e à responsabilidade sociais, mormente neste período em que a epidemia tem dizimado milhares de pessoas." Aras não cita o nome de Bolsonaro no texto e também não faz referências diretas à participação do presidente na manifestação. O procurador-geral cita apenas "eventos noticiados neste domingo" ao justificar a reiteração do que afirmou na sexta.

