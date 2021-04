Aras recebe primeira dose da vacina contra covid-19 em Brasília

A- A+

Augusto Aras é vacinado em Brasília Divulgação

O procurador-geral da República, Augusto Aras, recebeu neste sábado (24) a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Brasília. O procurador compareceu a uma ação de imunização no sistema "drive-thru" na região da da Torre de TV, pela manhã.

Aras tem 62 anos e faz parte do grupo que começou a ser vacinado na sexta-feira (23) - pessoas 62 e 63 anos de idade.

A vacina aplicada foi a do laboratório indiano Astrazeneca, que exige um período de intervalo de três meses em média antes da segunda dose.

As informações disponíveis na página Vacinômetro indicam 385,9 mil pessoas vacinadas com a primeira dose no Distrito Federal (12,7)%), e 207,6 mil com a segunda dose (9%).