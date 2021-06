Área onde prédio desabou tem ligações com milícia e caso Marielle Em Rio das Pedras, no Rio, funcionaria grupo associado à morte da vereadora e chefiado por Adriano da Nóbrega, morto em 2020

Adriano da Nóbrega e Marielle Franco, a história de ambos está ligada a Rio das Pedras Polícia Civil/ Rio e Agência Brasil

O prédio de quatro andares que desabou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (3) é de uma região associada às investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018, e ao ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro) Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro de 2020.

Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar a milícia que controlava a região de Rio das Pedras, era considerado o chefe do Escritório do Crime, com forte atuação na Zona Oeste da capital do estado. Foi por causa da investigaçao desse grupo, feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro , que ele fugiu em 2019.

Ele estava foragido da Justiça havia mais de um ano quando foi morto em Esplanada, no interior da Bahia. Adriano da Nóbrega se escondia em um sítio e teria entrado em confronto com policiais que foram prendê-lo.

A mesma região de Rio das Pedras surgiu no noticiário ligada ao assassinato da ex-vereadora do PSOL do Rio Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.

Os dois presos pelo crime de emboscada a Marielle, o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, trabalhariam para o Escritório do Crime, comandado por Adriano da Nóbrega.

De acordo com as investigações, Ronnie Lessa efetuou os disparos em Marielle e Anderson, enquanto Elcio Queiroz dirigiu o veículo Cobalt usado no assassinato.

































































Os homens do Corpo de Bombeiros vasculham os escombros e tentam resgatar pessoas que ainda estão sob os escombros de um prédio residencial que desabou, nesta quinta-feira (3), em Rio das Pedras , na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma criança não resistiu aos ferimentos e morreu





Jose Lucena/Thenews2/Estadão Conteúdo – 03.06.2021

Pelo menos quatro pessoas já foram localizadas embaixo da pilha de entulho Wilton Junior/Estadão Conteúdo – 03.06.2021

Os bombeiros trabalham incansavelmente para retirar essas pessoas dos escombros e salvar vidas Wilton Junior/Estadão Conteúdo – 03.06.2021

Informações iniciais apontam que ao menos 5 pessoas estão sob os escombros. Cães farejadores auxiliam no resgate Jose Lucena/Thenews2/Estadão Conteúdo – 03.06.2021

A tragédia aconteceu por volta das 3h20 da madrugada desta quinta-feira (3). Pelo menos 12 pessoas já foram levadas para hospitais porque se feriram

Jose Lucena/Thenews2/Estadão Conteúdo – 03.06.2021

Robson Bessa, um dos membros da associação de moradores de Rio das Pedras, informou que o prédio que caiu era antigo

Jose Lucena/Thenews2/Estadão Conteúdo – 03.06.2021

No local, havia um bar no térreo e uma lan house no último andar Jose Lucena/Thenews2/Estadão Conteúdo – 03.06.2021

Foto tirada de um drone mostra a dimensão do estrago no local da tragédia Antonio Lacerda/EFE - 03.06.2021

Uma família de 7 pessoas morava no local Antonio Lacerda/EFE - 03.06.2021

Pelo menos quatro pessoas foram retiradas dos escombros, segundo os bombeiros Antonio Lacerda/EFE - 03.06.2021

Momento exato em que uma mulher é retirada da pilha de entulho Antonio Lacerda/EFE - 03.06.2021

Uma criança, cuja idade ainda não foi informada, não resistiu e morreu, disseram os bombeiros Antonio Lacerda/EFE - 03.06.2021

O Rio das Pedras é uma comunidade com grande densidade populacional Antonio Lacerda/EFE - 03.06.2021

Os bombeiros correm para salvar outras vítimas que estão embaixo dos escombros Antonio Lacerda/EFE - 03.06.2021

Vizinhos observam o resgate das vítimas no Rio das Pedras Antonio Lacerda/EFE - 03.06.2021

A tragédia ocorreu na madrugada, enquanto a família estava dormindo Wilton Junior/Estadão Conteúdo – 03.06.2021

A área do Rio das Pedras é dominada pela milícia Wilton Junior/Estadão Conteúdo – 03.06.2021 Publicidade

Na mesma região de Rio das Pedras, em Muzema, ocorreu um desabamento de dois prédios em 2019, que deixou 24 mortos.

Segundo a Polícia Civil do estado, a construção de imóveis para as comunidades carentes é uma das atividades utilizadas pelas milícia para lavar dinheiro obtido com crimes.

Apesar disso, ainda não há a confirmação sobre a suposta irregularidade na construção do prédio que desabou nesta quinta-feira.