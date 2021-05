Arthur Lira afirma que reforma tributária é prioridade na Câmara

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, presidente Arthur Lira (PP-AL) Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 15.04.2021

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta sexta-feira (30) que a reforma tributária é a prioridade na pauta da Casa.

“A reforma tributária é prioridade da pauta. Na segunda, receberei o relatório final. E a busca da maior facilidade na tramitação do tema será um item crucial do encaminhamento dessa questão”, afirmou Lira via redes sociais.

O presidente da Câmara espera até a próxima segunda-feira (3) para fazer a leitura ou publicizar o relatório da proposta, feito pelo deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

A discussão da reforma tem movimentado os bastidores em Brasília. A intenção de lideranças partidárias e do governo é começar a votar a proposta de forma fatiada. Em primeiro lugar, os parlamentares devem focar na unificação do PIS e Cofins.