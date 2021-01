Arthur Lira diz que ninguém interfere na presidência da Câmara Jair Bolsonaro disse, na quarta, que pretende participar e influir no comando da Casa Legislativa, após reunião com PSL

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, com Renata Varandas, da Record TV

Na imagem, deputado federal Arthur Lira (PP-AL) Michel Jesus / Câmara dos Deputados / 27.01.2021

Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou, nesta quinta-feira (28), que "ninguém influi" na presidência da Casa.

“Eu não ouvi ninguém dizer que vai influir na presidência da Câmara. Ninguém influi na presidência da Câmara, é diferente do que ele pode ter dito. Eu sou um candidato, que se tiver a oportunidade de ser eleito, serei independente, altivo, autônomo e harmônico”, afirmou lira.

“Não vou procurar briga, nem insuflar nenhum tipo de discussão que sejam as propostas desse tipo de eleição. Nada, nem ninguém, vai tirar mais uma palavra minha nesse tipo de situação”, acrescentou.

Na eleição à presidência da Câmara, que ocorre em 1º de fevereiro, Lira recebe o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que afirmou, ontem (27), que pretende "participar e influir" na disputa pelo comando da Casa Legislativa.

"Vamos, se Deus quiser, participar e influir na presidência da Câmara com esses parlamentares, de modo que possamos ter um relacionamento pacífico e produtivo para o nosso Brasil", afirmou Bolsonaro em live da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

O deputado do PP se reuniu com parlamentares em Brasília. Após o encontro, falou com jornalistas. Questionado sobre a declaração de Bolsonaro, negou. “Eu não estou vendo nenhum deputado assumir publicamente que está tendo interferência. Eu volto a dizer, que se vocês olharem o Diário Oficial do Estado de São Paulo, da Câmara, vão ver interferência”, disse.