Arthur Lira é internado em hospital de Brasília com pedra nos rins Presidente da Câmara dos Deputados foi levado a unidade de saúde particular após se queixar de dores Arthur Lira é internado em hospital de Brasília com pedra nos rins

Arthur LIra, presidente da Câmara dos Deputados, durante sessão da casa Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - Arquivo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deu entrada em um hospital particular de Brasília nesta quarta-feira (18) após sentir dores na região lombar. De acordo com fontes consultadas pela reportagem, Lira deve ficar internado porque foi diagnosticado com uma pedra nos rins.

O deputado está com um quadro de saúde estável e os médicos avaliam a necessidade de realização de cirurgia ou apenas administração de medicamentos. A Câmara está em recesso até 1º de fevereiro.

O prédio do Congresso Nacional foi vandalizado no dia 8 deste mês. Os extremistas destruíram estátuas, objetos, quebraram janelas, portas e outras áreas do edifício. As equipes de manutenção fazem os reparos para que ao menos o plenário e as áreas essenciais estejam em condições de uso para a retomada dos trabalhos legislativos.