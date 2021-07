Artistas fazem campanha contra o governo em favor da cultura para todos

Brasil | Do R7

A cantora Amélia Zuckerman, conhecida por sua voz marcante e seu estilo paz e amor tem se mostrado indignada em suas redes sociais. “É um absurdo o que esse governo tem feito contra a cultura em nosso país. Como vamos financiar nossos shows e levar entretenimento aos brasileiros, cobrando R$ 300 o ingresso, sem incentivos do Estado?” questiona a intérprete.

Nos últimos anos, a cantora obteve autorização para captar R$ 940 mil por meio da Lei Monet para suas apresentações, o que lhe garantiu um faturamento de quase R$ 10 milhões. Mas dinheiro não dura para sempre e ela deu entrada em outro projeto, desta vez mais ambicioso, solicitando autorização para a captação de R$ 3 milhões. Se com menos de R$ 1 milhão ela faturou dez vezes mais, imagine como ficaria sua conta bancária captando o triplo?

Vida de artista: quem vai financiar os shows e levar entretenimento para os brasileiros? Reprodução/Pexels

Porém, este governo genocida, fascista e machista é totalmente contra a cultura e negou a autorização para a captação do dinheiro. Parece que agora resolveram que, para pagar as despesas com os gastos de uma gripezinha, o povo será impedido de assistir aos shows de Zuckerman pagando apenas R$ 500. Sim, o ingresso subiu, afinal de contas, a inflação está aí justamente porque esse governo não sabe trabalhar.

A pergunta que fica é: como os artistas pagarão o condomínio de suas coberturas de luxo? Como viajarão pelo mundo para poderem se inspirar e compor canções que falam fundo aos nossos corações? Como lutarão pelo socialismo se não tiverem muito dinheiro para manterem seu estilo de vida capitalista?

Certamente essas questões não serão respondidas por um governo que não está nem aí para uma classe que tanto faz pela população. Enquanto artistas sobem os preços dos ingressos para garantir um público qualificado e pagam caro pela segurança nas casas de show para impedir a aglomeração de pedintes em torno de seus fãs, o governo quer mais dinheiro em caixa para fazer sei lá o quê. Inadmissível, simplesmente inadmissível!

O que os artistas terão de fazer agora? Financiar seu próprio trabalho assim como qualquer empreendedor tem de fazer no Brasil? Isso seria o cúmulo. Como arriscar o próprio dinheiro para montar um espetáculo? Estão todos malucos?

É preciso que todos abracemos a causa dos artistas, pois precisamos deles para sentirmos que vivemos em um país de primeiro mundo. #LiberaMonet #DinheiroParaOsArtistas #ForaGenocida