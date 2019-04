As notícias mais importantes do dia 1º de abril de 2019 A visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, e o pedido do MPF para que Temer volte à prisão são destaques As notícias mais importantes do dia 1º de abril de 2019

O dia 1º de 2019, segunda-feira, foi marcado pela visita do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do premiê israelense Benjamin Netanyahu, ao Muro das Lamentações, em Jerusalém. Também nesta segunda, o Ministério Público Federal (MPF) voltou a pedir a prisão do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e outros seis denunciados por crimes envolvendo a Usina Angra 3. Confira essas e outras notícias a seguir:

Bolsonaro no Muro das Lamentações

O presidente Jair Bolsonaro, durante sua visita ao Muro das Lamentações Menahem Kahana/Reuters

Em seu segundo dia de visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro visitou nesta segunda-feira (1º) o Muro das Lamentações, em Jerusalém. O presidente brasileiro foi o primeiro líder estrangeiro a ser levado ao local pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Após visitar os túneis do Muro das Lamentações e uma sinagoga no local, Bolsonaro relatou a jornalistas o pedido feito intimamente em oração durante a visita: "Que Deus olhe pelo Brasil".

Mais cedo, também nesta segunda, Bolsonaro disse que os palestinos têm o “direito” de reclamar sobre a decisão do governo de abrir um escritório comercial do Brasil em Jerusalém, depois de ser questionado sobre o tema.

MPF recorre e pede nova prisão de Temer

Moreira Franco e Michel Temer são alvo da Lava Jato por supostos desvios Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 22.12.2016

O MPF (Ministério Público Federal) recorreu ao TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), nesta segunda (1º), pedindo novamente a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e outros seis denunciados por crimes ligados a contratos de Angra 3, usina da Eletronuclear em construção.

O MPF contestou a revogação de prisões preventivas decretadas pela 7ª Vara Federal Criminal do RJ, ressaltando que as solturas afetam a investigação de crimes, a instrução do processo, a aplicação da lei e a recuperação de valores desviados. Após a Operação Descontaminação, o MPF denunciou Temer, Franco e outros sete alvos por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro.

Bloqueado R$ 1 bilhão da Vale

Mineradora teve mais R$ 1 bi bloqueado de suas contas por decisão da Justiça Reprodução / Google Street View

A 1ª Vara Cível de Nova Lima (MG) determinou o bloqueio de mais R$ 1 bilhão das contas da Vale para que a mineradora indenize, por danos morais e materiais, moradores da cidade de Nova Lima, na Grande BH, vizinhos à barragem de Vargem Grande. Eles foram retirados de suas casas no dia 20 de fevereiro por decisão da empresa.

A ação foi proposta pelo MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) na última sexta (29). A decisão, em caráter liminar, também determina que a mineradora deixe de operar a barragem de Vargem Grande, suspenda as demais atividades do complexo minerário e contrate uma auditoria técnica para elaborar um relatório que informe sobre a real situação da barragem, dentre outras deteminações.

Moçambique tem morte por cólera

Pelo menos 517 pessoas foram diagnosticadas com cólera em Moçambique Mike Hutchings/Reuters - 27.3.2019

As autoridades de saúde de Beira, a cidade mais atingida pelo ciclone Idai, confirmaram nesta segunda-feira (1º) a primeira morte por cólera na cidade.

Os registros de infectados pela doença também quase duplicaram nas últimas 24 horas. Até o momento, 517 pessoas já foram diagnosticadas com cólera. No sábado, o número era de 271 infectados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou o envio de 900 mil doses de vacina contra a cólera para a cidade.

Doria diz que investirá no Projeto Guri

Henrique Meirelles e João Doria anunciam investimento no Projeto Guri RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Após o polêmico aviso prévio de demissão para professores do Projeto Guri, o Governo de São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (1º), o descontingenciamento de R$ 20 milhões para o programa.

Foram concedidos para a manutenção do projeto a quantia anual de R$ 94,7 milhões. Destes, R$ 20 milhões haviam sido contingenciados, ou seja, suspensos — a pasta de Cultura sofreu suspensão, no total, de R$ 150 milhões. Em reação, as organizações sociais colocaram os professores em aviso prévio de demissão, por causa do corte que ia ser feito. O governo, porém, voltou atrás e manteve o investimento total. “Essa é uma decisão do governador e quem manda é o governador”, afirmou Doria, garantindo que “nenhum professor será demitido, e nenhum aluno perderá direito” no Projeto Guri, que atende cerca de 64 mil alunos por ano e oferece cursos na área musical.

Rejeitadas todas as alternativas ao Brexit

Até agora, o Parlamento Britânico rejeitou 4 propostas para o Brexit Alkis Konstantinidis/ Reuters - 1.4.2019

O Parlamento Britânico rejeitou nesta segunda-feira (1º) quatro novas propostas para o acordo com a União Europeia sobre o Brexit, a saída do Reino Unido do bloco europeu. A votação de quatro moções era mais uma tentativa de se chegar a um consenso entre os parlamentares para garantir que haja acordo com o bloco europeu até o dia 12 de abril — nova data estabelecida para o Brexit após o Parlamento rejeitar por três vezes o acordo de "divórcio" negociado pela primeira-ministra, Theresa May.

Com estes resultados, o debate sobre o acordo de saída da União Europeia volta praticamente à estaca zero, faltando pouco mais de dez dias para o desligamento oficial.

Dumbo lidera nas bilheterias

Dirigido por Tim Burton, "Dumbo" conta a história do elefante voador Cinema 10

O filme "Dumbo", dirigido por Tim Burton ("Edward Mãos de Tesoura"), ultrapassou "Capitã Marvel" e assumiu a liderança das bilheterias no primeiro fim de semana de exibição no Brasil. De acordo com ranking da Comscore — empresa americana de análise de dados —, o filme arrecadou R$ 10,5 milhões, de 28 a 31 de março, ante R$ 8,6 milhões da produção da Marvel.

No período, o remake em live-action levou 582 mil pessoas às 439 salas de cinemas espalhadas pelo país. Enquanto que a história da super-heroína da Marvel soma um público de 514 mil em 480 locais de exibição.