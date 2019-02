As notícias mais importantes do dia 1º de fevereiro de 2019 Retorno das atividades nos poderes Legislativo e Judiciário, vídeos do crime da Vale e terremoto no México marcaram o dia Notícias do Dia

O dia 1º de fevereiro de 2019 foi marcado pela retomada das atividades no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Também foram destaques os novos vídeos com imagens que mostram o momento exato do rompimento da barragem da Vale na cidade de Brumadinho (MG). Confira estes e outros acontecimentos a seguir:

Legislativo e Judiciário retomam atividades

Posse dos novos parlamentares e eleições marcaram o Congresso Fátima Meira/Futura Press/Folhapress - 16.01.2019

O STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso Nacional voltaram do recesso nesta sexta-feira (1º). Na abertura do judiciário, o presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, defendeu o combate à corrupção e ressaltou que o Supremo precisa demonstrar "unidade e colegialidade". No Congresso, o dia foi marcado pela posse dos novos parlamentares e a movimentações em torno das eleição dos presidentes da Câmara e do Senado.

Flores homenageiam vítimas do crime da Vale

Bombeiros jogaram flores pela região de Brumadinho Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma semana após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), helicóptero do Corpo de Bombeiros lançou flores na região em homenagem às pessoas que morreram, aos familiares e amigos das vítimas. A tristeza ainda toma conta da região.

Vídeo mostra desespero em crime da Vale

Imagens mostram o momento exato do rompimento da barragem da Vale Pablo Nascimento / R7 - 25.01.2019

Imagens da tragédia da Vale divulgadas nesta sexta-feira (1º) mostram o desespero dos trabalhadores com onda de lama causada na região após o rompimento da barragem da mineradora na cidade de Brumadinho (MG), onde ainda há 238 desaparecidos. A região é habitada por cinco espécies de animais ameaçados de extinção.

Terremoto de magnitude 6,6 atinge o México

Tremor foi registrado pelo Serviço Sismológico Nacional Carlos Jasso/Reuters - 1.2.2019

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o sul do México, segundo informações do Serviço Sismológico Nacional. O tremor teve como epicentro a região de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala.

Queda de prédio no Paissandu

Queda do edifício ocorreu no dia 1º de maio do ano passado Edu Garcia/R7

Nove meses após o desmoronamento do edifício Wilton Paes de Almeida, a Polícia Civil responsabilizou três coordenadores do prédio e integrantes do MLSM (Movimento de Luta Social por Moradia) pelo incêndio que provocou a tragédia no dia 1º de maio do ano passado. O incidente deixou moradores mortos, desaparecidos e desabrigados.

Produção Industrial cresce 1,1% em 2018

Produção de veículos puxou resultado positivo da indústria Comunicação Volkswagen do Brasil/11.ago.2014

A produção industrial brasileira terminou 2018 com um crescimento de 1,1% em comparação com o mesmo período de 2017. Os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que o resultado positivo da indústria foi guiado pelo bom desempenho do ramo de veículos automotores, reboques e carrocerias, que cresceu 12,6% no período.

Ex-CBF vai tentar barrar investigação da Fifa

Marco Polo Del Nero tenta reverter afastamento vitalício do futebol Divulgação/CBF

O ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero tentará deslegitimar o processo de investigação da Fifa contra ele. Para isso, ele recorreu da decisão da entidade máxima do futebol que o afastou de forma vitalícia de atividades esportivas por conta das suspeitas de corrupção.