As notícias mais importantes do dia 1º de março de 2019 Morte do neto do ex-presidente Lula e liberação da Marquês de Sapucaí para os desfiles de Carnaval marcaram o noticiário das últimas horas Notícias do DIa

O dia 1º de março de 2019 foi marcado pela morte de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu uma autorização da Justiça para comparecer ao velório. Também apareceram entre os destaques do dia a liberação dos desfiles na Marquês de Sapucaí e disparada no número dos casos de dengue. Confira a seguir:

Neto de Lula morre de meningite em hospital

Petista foi autorizado a ir ao velório de Arthur, que tinha 7 anos Reprodução/Facebook

O neto de 7 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Arthur Araújo Lula da Silva, morreu no Hospital Bartira, em Santo André (SP), vítima de um agravamento de um "quadro infeccioso de meningite meningocócica". Diante do ocorrido, a defesa do ex-presidente conseguiu a autorização para que o petista compareça ao velório do neto.

Bombeiros liberam sambódromo para desfiles no Rio

Marquês de Sapucaí foi liberada para os desfiles do Carnaval carioca Cezar Loureiro/Riotur

O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria em diversas áreas do sambódromo do Rio de Janeiro e decidiu não interditar a Marquês de Sapucaí, palco dos desfiles do Grupo Especial e do Grupo de Acesso A do Carnaval carioca. No local, as primeiras escolas a desfilar já começaram a se posicionar na avenida Presidente Vargas.

Políticos usam grana pública para viajar no Carnaval undefined

Barcelona foi o principal destino escolhido pelos deputados e senadores Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao menos dez deputados e senadores emendaram ou pretendem emendar o feriado prolongado de Carnaval com viagens ao exterior pagas com dinheiro público. O principal destino foi Barcelona, na Espanha. Aparecem na lista os nomes do senador Espiridão Amin e da deputada Ângela Amin.

Força Nacional reforçará segurança em estradas do Rio

Decreto foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Antonio Cruz/Agência Brasil 19.02.2019

O ministro da Justiça, Sergio Moro, autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública nas rodovias federais no Estado do Rio de Janeiro por um período de 15 dias. A portaria publicada no DOU (Diário Oficial da União) determina que as tropas sejam empregadas "nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio".

Casos de dengue crescem 605% em São Paulo

Estado já confirmou 13.400 infecções com o vírus Léo Ramos Chaves

O Estado de São Paulo já tem 13.400 casos de dengue confirmados neste ano. O número representa uma alta de 605% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 1.900 casos foram confirmados. Desta vez, no entanto, as maiores incidências do vírus aparecem nas regiões norte e noroeste do Estado.

Jorge Paulo Lemann perde mais de R$ 18 bi em um ano undefined

Lemann perdeu posto de homem mais rico do Brasil para Joseph Safra Andre Dusek/Estadão Conteúdo

O economista e empresário Jorge Paulo Lemann perdeu US$ 5 bilhões (R$ 18,7 bilhões) entre março de 2018 e fevereiro de 2019 e foi ultrapassado por Joseph Safra no posto de homem mais rico do Brasil. Dados da Forbes apontam que a fortuna atual de Safra é avaliada em US$ 25,2 bilhões (R$ 95,1 bilhões), contra US$ 23 bilhões (R$ 85,9 bilhões) de Lemann.

Presidente do Flamengo se licencia do cargo

Decisão de Rodolfo Landim foi criticada por conselheiro Divulgação/Flamengo

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente geral, Rodrigo Dunshee de Abranches, pediram licença periódica de seus cargos no clube. A decisão tomada em meio a um período turbulento após a morte de 10 jovens no Ninho do Urubu e a interdição do Centro de Treinamento do clube foi criticada pelo conselheiro nato do clube, Ronaldo Gomlevsky.