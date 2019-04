As notícias mais importantes do dia 11 de abril de 2019 A prisão do fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, após 7 anos em embaixada, e o projeto que regula a educação domiciliar são destaques

A prisão do fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, após 7 anos em embaixada, e o projeto de lei que regula a educação domiciliar, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, foram os destaques. Confira essas e outras notícias:

Assange é preso após 7 anos em embaixada

A prisão aconteceu após um pedido de extradição feito pelos Estados Unidos Reuters/Henry Nicholls/File Photo

O fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, foi preso nesta quinta-feira (11), em Londres, após o governo do Equador retirar o asilo político dele, que estava na embaixada do país desde 2012. A prisão aconteceu após um pedido de extradição feito pelos Estados Unidos, assim como ao fato de ele ter violado as condições de liberdade condicional em 2012.

As relações de Assange com seus anfitriões esfriaram desde que o Equador o acusou de vazar informações sobre a vida pessoal do presidente Lenin Moreno. Moreno disse que Assange violou os termos do seu asilo. Foram as próprias autoridades equatorianas que entregaram o fundador do site à polícia de Londres.

Bolsonaro assina projeto de educação domiciliar

MEC vai oferecer plataforma para que pais ou responsáveis sejam cadastrados Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira (11) projeto de lei que regula a educação domiciliar de crianças e adolescentes, prática conhecida como homeschooling. Segundo o Palácio do Planalto, o texto traz os requisitos mínimos que os pais ou responsáveis legais deverão cumprir para exercer essa opção, tais como o cadastro em plataforma a ser oferecida pelo MEC (Ministério da Educação) e a possibilidade de avaliação.

A proposta fez parte dos instrumentos assinados em uma cerimônia no Palácio do Planalto que marcou a passagem dos 100 dias de governo.

Beneficiário do Bolsa Família terá 13º

Governo afirma que repasse será realizado em dezembro a todos os beneficiários A8SE

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira (11), no Twitte, a criação do 13º para os beneficiários do Bolsa Família, feita ainda na campanha eleitoral. "Oficializamos hoje, junto ao Ministério da Cidadania a criação do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família, recursos oriundos em sua esmagadora maioria de desvios e recebimentos indevidos. Grande dia!", escreveu o presidente.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o repasse será realizado em dezembro para todos os beneficiários, seguindo o calendário regular de pagamento. Com a medida, a pasta informa que terá um aumento de R$ 2,58 bilhões em seu orçamento.

Presos mais dois suspeitos de ligação no caso Suzano

Massacre na Escola Raul Brasil completa um mês neste sábado (13) Agência Brasil

A Polícia Civil prendeu mais dois homens suspeitos de envolvimento na venda de armas e munições para os jovens responsáveis pela chacina na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, ocorrida em 13 de março, que deixou dez mortos e 11 feridos.



Os suspeitos foram localizados na zona leste de São Paulo. Na quarta-feira (10), também havia sido preso o homem apontado como o fornecedor da arma usada por Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25.

Militares erraram muito, diz Witzel

Para Witzel, protocolos de patrulhamento do Exército precisam ser modificados Tomaz Silva/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse nesta quinta-feira (11) que os militares do Exército acusados de atirar contra um carro na zona oeste da capital fluminense, matando uma pessoa e ferindo duas, agiram de forma “incompetente e inapropriada”. Para ele, os militares erraram muito.

“Quando o Exército determinou a prisão, sinalizou que aqueles militares, de forma incompetente e inapropriada, erraram e erraram muito, vindo a assassinar pessoas inocentes”, disse Witzel. Para o governador, o caso mostra que os protocolos de patrulhamento do Exército precisam ser modificados.

Tarifa da água terá aumento em maio

Arsesp autorizou reajuste de 4,7242% sobre os preços vigentes Paulo Whitaker/Reuters

A Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) autorizou a Sabesp a promover reajuste tarifário de 4,7242% sobre os preços vigentes, de acordo com fato relevante da companhia de saneamento básico paulista divulgado no final da quarta-feira (10).

As novas tarifas passam a vigorar a partir de 11 de maio. De acordo com o documento, o reajuste é composto pela variação do IPCA no período, de 4,5754%; fator de eficiência (Fator X) de 0,6920%; e ajuste compensatório de 0,8408%.

Defesa de Gentili vai recorrer de condenação

Danilo Gentili, que foi condenado a pena de seis meses e 28 dias por injúria

Na quarta-feira (10), a Justiça Federal em São Paulo condenou o humorista Danilo Gentili a pena de seis meses e 28 dias de detenção pelo crime de injúria contra a deputada Maria do Rosário (PT-RS). Rogério Cury, advogado de defesa do humorista, anunciou que ficou surpreso com a decisão e irá recorrer.

Cury sugere que a interpretação do caso abre um precedente perigoso para a liberdade de imprensa e de expressão. "Ainda não tivemos acesso à sentença para analisar os detalhes, mas tenho certeza que o Danilo deveria ser absolvido. Algo assim repercute mal e atinge a liberdade criativa dos humoristas e até mesmo da imprensa", analisa o advogado.