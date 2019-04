As notícias mais importantes do dia 12 de abril de 2019 Desabamento de dois prédios no Rio que deixou ao menos 3 mortos e a suspensão do reajuste do diesel a pedido do presidente são destaques As notícias mais importantes do dia 12 de abril de 2019

O desabamento de dois prédios que deixou ao menos 3 mortos e 10 feridos na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro, e a suspensão do reajuste do diesel a pedido do presidente Jair Bolsonaro foram os destaques. Confira essas e outras notícias a seguir:

Desabamento mata ao menos 3 no Rio

Corpo de Bombeiros trabalha nos escombros com uma lista de 17 nomes José Lucena / Estadão Conteúdo / 12.04.2019

Pelo menos três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas após o desabamento de dois edifícios residenciais na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (12). Segundo a prefeitura do Rio, as construções eram irregulares e tiveram as obras interditadas em novembro de 2018.

O Corpo de Bombeiros trabalha nos escombros com uma lista de 17 nomes de pessoas que estariam desaparecidas. Eles isolaram a área porque outros prédios do entorno estariam em risco iminente de desmoronamento. Cães farejadores ajudam nas buscas.

Bolsonaro diz que pediu para segurar o diesel

Presidente pediu explicações para os técnicos sobre reajuste do diesel Paulo Whitaker/Reuters

O presidente Jair Bolsonaro admitiu, nesta sexta-feira, 12, que determinou a suspensão do reajuste de 5,7% no preço do diesel, anunciado na quinta-feira pela Petrobras. O novo valor (o litro passaria de R$ 2,1432 para R$ 2,2662) começaria a ser cobrado nesta sexta, mas vai ficar suspenso até que os técnicos da estatal justifiquem ao presidente a necessidade do aumento.

"Não sou economista, já falei. Mas os entendidos afundaram o Brasil. E eu estou preocupado também com o transporte de carga no Brasil. Os caminhoneiros que movimentam as riquezas de norte a sul e de leste a oeste têm que ser tratados com o devido carinho. Nós queremos um preço justo para o óleo diesel", afirmou o presidente.

Gentili é condenado a indenizar Marcelo Freixo

Humorista também deverá custear honorários do advogado do político Divulgação

Danilo Gentili perdeu outra ação contra um político, agora no Rio de Janeiro. Segundo o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, a 26ª Câmara Cível condenou o humorista a indenizar em R$ 20 mil o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL - RJ) por danos morais, além de custear honorários do advogado do político.

A decisão saiu dois dias após o apresentador do The Noite, do SBT, ser condenado a seis meses de prisão em regime semiaberto pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo por ofensas contra a também deputada federal Maria do Rosário (PT - RS).

Brexit poderá ter 2º referendo

Ideia foi uma das várias alternativas ao acordo da primeira-ministra britânica Henry Nicholls/Reuters - 9.4.2018

O ministro das Finanças do Reino Unido, Philip Hammond, disse nesta sexta-feira (12) que é muito provável que a ideia de um segundo referendo sobre a separação britânica da União Europeia volte a ser apresentada ao Parlamento em algum momento, mas que o governo continua se opondo a qualquer novo plebiscito.

Hammond disse que haveria pouco tempo para realizar um novo referendo antes de 31 de outubro, data para a saída do país do bloco. A ideia foi uma das várias alternativas ao acordo da primeira-ministra britânica, Theresa May, submetidas aos parlamentares no último mês e que não conseguiram obter maioria no Parlamento.

STJ mantém João de Deus internado

João de Deus está desde março no Instituto de Neurologia de Goiânia Metropoles/Igo Estrela/Reuters - 16.12.2018

Por unanimidade, os ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negaram um agravo do Ministério Público Federal e mantiveram a decisão do ministro Nefi Cordeiro que autorizou a internação do médium João de Deus no Instituto de Neurologia de Goiânia (GO).

João de Deus é acusado de abuso sexual e ficou no presídio de dezembro de 2018 até março último, quando o relator do habeas corpus no STJ, Nefi Cordeiro, concedeu o pedido da defesa para que fosse internado, "em razão de seu frágil estado de saúde".

Justiça nega liberdade a militares

Familiares e amigos no enterro do músico Evaldo dos Santos Rosa Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO AGE20190410104 - 10/04/2019 - 17:44

O ministro Lúcio Mário de Barros Góes, do Superior Tribunal Militar (STM), decidiu nesta sexta-feira (12) negar o pedido de liberdade de nove militares presos pelo assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, alvejado no último domingo com 80 tiros. Para o ministro, não há "aparência de ilegalidade" na decisão que determinou a prisão dos militares.

O carro em que estava Evandro com a família, em Guadalupe, zona norte do Rio, foi metralhado por 80 tiros disparados por militares do Exército no Rio. O veículo foi supostamente confundido com um automóvel em que estariam criminosos.

Ensino domiciliar entra na 'fila' do Congresso

Congresso Nacional tem 120 dias para votar e aprovar a MP do ensino domiciliar Folha Vitória

O governo federal enviou ao Congresso o texto da Medida Provisória do ensino domiciliar. A MP foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) durante a cerimônia no Palácio do Planalto que marcou a passagem dos 100 dias de governo e amplia o debate sobre o homeschooling, como também é chamado. A questão agora é a corrida contra o relógio para a votação.

O texto enviado ao Congresso deve ser votado e aprovado em até 120 dias para virar lei. Caso contrário, perderá a validade. E chega à Câmara em um momento conturbado. Deputados discutem pontos da Reforma da Previdência. O governo articula para conseguir os 308 votos necessários para aprovar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) em dois turnos.