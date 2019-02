As notícias mais importantes do dia 12 de fevereiro de 2019 Velório do jornalista Ricardo Boechat, julgamento do traficante "El Chapo" e suspensão de ações contra Bolsonaro no STF marcaram o dia Notícias do Dia

O dia 12 de fevereiro de 2019 foi marcado pelo velório da jornalista Ricardo Boechat, o julgamento do traficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán na corte de Nova York e a suspensão das ações nas quais o presidente Jair Bolsonaro é réu no STF (Supremo Tribunal Federal). Confira estes e outros acontecimentos:

Ricardo Boechat é velado e cremado em São Paulo

Jornalista foi vítima de um acidente de helicóptero Francisco Cepeda/AgNews/Reprodução

O jornalista Ricardo Boechat foi velado nesta terça-feira (12), no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo. A cerimônia for marcada pela presença de famosos e familiares que prestaram homenagens ao jornalista, que foi vítima de um acidente de helicóptero na manhã de ontem (11). Após o velório, Boechat foi cremado por volta das 16h em cerimônia restrita.

Vale sabia que barragem corria risco

Relatório mostra que mina tinha duas vezes mais chance de se romper Adriano Machado/Reuters - 30.1.2019

A mineradora Vale teve conhecimento no ano passado de que o a barragem de rejeitos de Brumadinho (MG) tinha um risco elevado de ruptura. A informação está presente em um relatório datado de 3 de outubro de 2018. O documento aponta que a mina do Córrego do Feijão tinha duas vezes mais chance de se romper do que o nível máximo tolerado pela política de segurança da empresa.

'El Chapo' é considerado culpado em julgamento

Veredicto considera "El Chapo" culpado em 10 acusações diferentes Jane Rosenberg/Reuters - 24.1.2019

O traficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán foi considerado culpado durante um julgamento na Corte Federal de Nova York (EUA) e deve ser condenado à prisão perpétua. O veredicto considera "El Chapo" culpado em 10 acusações diferentes pelos crimes de tráfico de drogas, conspiração e lavagem de dinheiro, além de diversas mortes que ele teria encomendado.

CT do Flamengo é liberado

CT foi palco de incêndio que ocasionou na morte de 10 atletas Ricardo Moraes/Reuters - 8.2.2019

Após três horas de vistoria no CT (Centro de Treinamento) do Flamengo, as autoridades decidiram não interditar o local. Na semana passada, o Ninho do Urubu foi palco de um incêndio que ocasionou na morte de 10 atletas das categorias de base do clube carioca.

Fux suspende ações em que Bolsonaro é réu

Decisão de Fux leva em conta a ascensão de Bolsonaro à Presidência Nelson Junior/STF 19.12.2018

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu duas ações em que Jair Bolsonaro (PSL) é réu na Corte. Como a decisão leva em conta a ascensão de Bolsonaro à Presidência, os processos envolvendo acusação de incitação ao crime de estupro e injúria ficam suspensos até que Bolsonaro deixe o mandato.

Goleiro Bruno tem semiaberto adiado

Bruno foi visto em um bar no momento em que deveria estar trabalhando TJMG divulgação

O goleiro Bruno Fernandes recebeu uma "falta grave" da 1ª Vara Criminal de Execuções Penais de Varginha após ir a um bar em outubro de 2018 e perdeu o direito de pedir a progressão para o regime semiaberto antes de 9 de fevereiro de 2023. No horário da ida ao bar, ele deveria estar trabalhando na Apac (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado).

Quase 50% dos alunos não compreendem textos

Dados compõem Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de SP Sérgio Neves/Estadão Conteúdo

Dados do Saresp (Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2018 revelados nesta terça-feira (12) pelo Governo do Estado apontam que 45% dos estudantes da rede pública não conseguem identificar a finalidade de um texto. Outros 65% alunos não conseguem resolver um problema de porcentagem.