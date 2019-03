As notícias mais importantes do dia 12 de março de 2019 Prisão de suspeitos pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes e rejeição de acordo do 'Brexit' marcaram as últimas horas Notícias do Dia

O dia 12 de março de 2019 foi marcado pela prisão de dois suspeitos pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Também aparecem entre os destaques das últimas horas a morte de Eurico Miranda e a rejeição do novo acordo que estabelece regras para a saída do Reino Unido da União Europeia. Confira a seguir:

Polícia prende suspeitos de matar Marielle e Anderson

Promotores: Ação foi planejada durante os três meses que antecederam o crime Maíra Coelho/Agência O Dia - 15.03.2018

O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu os ex-policiais Ronnie Lessa e Elcio Vieira de Queiroz. Eles são denunciados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As investigações apontam que Lessa efetuou os disparos e Queiroz dirigiu o veículo utilizado no crime. Para os promotores, a ação foi meticulosamente planejada durante os três meses que antecederam o atentado. Segundo o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios do Rio, "o caso não foi encerrado".

Parlamento rejeita acordo do 'Brexit' pela 2ª vez

Derrota de May abre a porta para novas votações ainda nesta semana Reuters - 12.03.2019

O parlamento britânico rejeitou, com 391 votos contrários e 242 favoráveis, o acordo que estabelece as regras para a saída do Reino Unido da União Europeia. A decisão representa a segunda derrota à primeira-ministra Theresa May a respeito do tema e abre a porta para duas novas votações ainda nesta semana.

STF determina bloqueio de R$ 1,6 milhão de Aécio Neves

Tucano é acusado de receber R$ 2 milhões de Joesley Batista Marcos Oliveira/Agência Senado - 23.8.2017

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por 3 votos a 2, bloquear R$ 1,6 milhão em bens do deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e de sua irmã, Andrea Neves. O confisco atende a uma solicitação da PGR (Procuradoria-geral da República) e visa garantir o pagamento de multa em caso de condenação do tucano no caso em que é acusado de receber R$ 2 milhões de Joesley Batista em troca da atuação política.

Morre Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco

Eurico colecionou confusões e polêmicas ao longo da carreira Divulgação/Vasco

O ex-presidente do Vasco Eurico Miranda morreu aos 74 anos devido a complicações decorrentes de um câncer no cérebro. A morte do colecionador de confusões e polêmicas fez com que o presidente do Gigante da Colina, Alexandre Campello, decretasse luto oficial de três dias e cancelasse todas as atividades previstas para o dia.

Acidente com ônibus escolar mata duas pessoas

Acidente ocorreu em estrada na área rural do Paranoá, em Brasília Reprodução/Record TV

Ao menos duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus escolar na área rural do Paranoá, em Brasília. Outras 16 crianças precisaram ser atendidas pelos bombeiros no local.

Inflação oficial sobe 0,43% em fevereiro, aponta IBGE

Alta de preços de fevereiro foi puxada pelos itens do grupo de Educação Pixabay

A inflação oficial de preços fechou fevereiro com alta de 0,43% e acumula ganho de 3,89% nos últimos 12 meses. A variação do mês passado foi guiada pelo aumento de preço dos itens do grupo de Educação, que saltaram 3,53% no período.

Mulheres veem transporte como local propício a assédio

Rua foi citada como local arriscado por 23% das entrevistadas Pixabay

O transporte público é percebido por 44% das mulheres como o local em que correm mais risco de sofrer algum tipo de assédio ao longo do dia, segundo pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo. A rua foi citada por 23% das entrevistadas e os bares e casas noturnas, por 11%.