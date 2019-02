As notícias mais importantes do dia 13 de fevereiro de 2019 Alta do presidente Jair Bolsonaro e transferência e de Marcola e outros 21 membros do PCC marcaram as últimas horas Notícias do Dia

O dia 13 de fevereiro de 2019 foi marcado pela transferência de líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital) para presídios federais, pela alta do presidente Jair Bolsonaro e pela morte da atriz, cantora e compositora Bibi Ferreira. Veja a seguir estes e outros destaques das últimas horas:

Marcola e 21 membros do PCC são transferidos

Marcola ficará isolado e permanecerá 22 horas em regime de isolamento Jorge Santos/Oeste Notícias/Estadão Conteúdo

O líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outros 21 líderes do 1° e 2° escalão da facção foram transferidos para presídios federais nesta quarta-feira (13).

Marcola, que deixou Presidente Venceslau pela manhã, será levado para o presídio federal de Rondônia. No local, o líder no PCC ficará em uma cela isolada, onde permanecerá 22 horas em regime de isolamento e não terá direito a visitas intimas.

Ao comentar a operação, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que a ação é uma das demonstrações que “o Estado não será refém do crime".

Bolsonaro recebe alta e deixa hospital

Bolsonaro viajou a Brasília após deixar o hospital Divulgação/Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Albert Einstein e já viajou para Brasília, onde deve decidir ainda nesta semana sobre a conclusão da proposta de reforma da Previdência. Ao chegar na capital federal, Bolsonaro já se reuniu com o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Oliveira, que costuma auxiliar o presidente na assinatura de decretos e medidas provisórias.

Bibi Ferreira morre aos 96 anos

Bibi tinha mais de 75 anos de carreira Reprodução/Facebook

A atriz, cantora e compositora Bibi Ferreira morreu nesta quarta-feira (13), aos 96 anos , no apartamento onde morava, no Rio de Janeiro. Com mais de 75 anos de carreira, Bibi se consagrou como a grande dama do teatro brasileiro e teve a morte lamentada por inúmeros famosos.

Feridos em incêndio no Flamengo apresentam melhora

Jhonata Ventura e Francisco Dyogo seguem internados Reginaldo Pimenta/Folhapress - 8.2.2019

Os dois feridos que seguem internados em decorrência do incêndio que devastou parte do Centro de Treinamento do Flamengo e matou 10 atletas da base do clube apresentaram melhora nesta quarta-feira. Jhonata Ventura teve "melhora importante das lesões em vias áreas" e Francisco Dyogo recebeu alta do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e já está no quarto do hospital.

No final da tarde, a Justiça do Rio de Janeiro proibiu a entrada, permanência ou participação de menores nas dependências do Ninho do Urubu. Irregularidades em alojamento também resultaram na interdição do estádio do Botafogo.

Ministro nega privatização de universidades públicas

Privatização era apontada como solução para a crise das instituições George Campos/USP Imagens/Divulgação

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez, classificou as universidades públicas como "patrimônio da Nação" e garantiu que elas não serão privatizadas. A privatização era apontada como solução para a crise financeira pela qual passam essas instituições de ensino no Brasil.

Um em cada cinco jovens não estuda ou trabalha

Um terço das mulheres jovens não estuda nem trabalha Pixabay

Um de cada cinco jovens com idade entre 15 e 24 anos não está em um emprego, estudando ou em algum tipo de treinamento no mundo, segundo dados de um estudo da OIT (Organização Mundial do Trabalho). O relatório aponta ainda que somente entre as mulheres o percentual das que não trabalham nem estudam é de 30%.

Empresa que levava Boechat tem licença suspensa

Anac diz que empresa não tinha autorização para transporte remunerado Reprodução/Facebook

A empresa RQ Serviços Especializados, dona do helicóptero que levava o jornalista Ricardo Boechat, teve a licença de funcionamento cautelarmente suspensa pela Anac (Agência Nacional da Aviação Civil). De acordo com o órgão, a empresa "não possuía autorização para executar o serviço de transporte remunerado de passageiros".