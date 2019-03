As notícias mais importantes do dia 13 de março de 2019 Últimas horas foram marcadas por massacre em escola de Suzano (SP), desabamento de prédio na Nigéria e interrogatório do ex-presidente da Vale Notícias do DIa

O dia 13 de março de 2019 foi marcado pelo massacre que resultou em 10 mortes em uma escola na cidade de Suzano (SP). Também aparecem entre os destaques das últimas horas o desabamento de um prédio na Nigéria e o interrogatório do ex-presidente da Vale Fabio Schvartsman sobre o rompimento da barragem da empresa em Brumadinho (MG). Confira a seguir:

Ex-alunos invadem escola, matam 8 e cometem suicídio

Luiz Henrique e Guilherme Taucci mataram 5 estudantes e 2 funcionárias Edu Garcia/R7

Dois antigos alunos da escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP), invadiram o local, mataram oito pessoas, entre elas cinco estudantes e duas funcionárias, e depois cometeram suicídio. De acordo com o Segurança Pública de São Paulo, João Camilo Pires de Campos, os atiradores que efetuaram ao menos 30 disparos cometeram suicídio quando viram policiais militares no local. Dias antes do massacre, os Luiz Henrique e Guilherme Taucci pediram 'dicas' em um fórum extremista.

Justiça determina nova prisão de funcionários da Vale

Presidente afastado da mineradora foi interrogado sobre Brumadinho Adriano Machado/Reuters - 30.1.2019

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que 13 funcionários e engenheiros da Vale que haviam sido presos no mês passado voltem à prisão. Pela manhã, o presidente afastado da Vale, Fábio Schvartsman foi interrogado no inquérito que apura os responsáveis pelo rompimento da barragem na cidade de Brumadinho.

Polícia faz nova operação sobre o caso Marielle Franco

Ação tinha o objetivo de localizar os canos dos mais de 100 fuzis Reprodução/Instagram

A polícia do Rio de Janeiro cumpriu mais 15 mandados de busca e apreensão no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A ação tinha o como objetivo localizar os canos dos mais de 100 fuzis. Outros dois policiais militares, um bombeiro e dois empresários compareceram à Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro para prestar depoimentos na investigação.

Prédio de escola desaba e mata crianças na Nigéria

Local abrigava escola de educação básica e outros negócios Afolabi Sotunde/Rueters - 13.03.2019

Pelo menos 12 crianças morreram no desabamento de um prédio em Lagos, na Nigéria. O local, que abrigava uma escola de educação básica, era um prédio comercial e tinha, além da instituição de ensino, uma série de negócios em operação no momento do acidente.

"Boa reforma é a aprovada", afirma Bolsonaro

Presidente admitiu a possibilidade de haver mudanças na proposta Alan Santos/PR - 11.03.2019

O presidente Jair Bolsonaro disse estar confiante com a aprovação da reforma da Previdência ainda no primeiro semestre deste ano e admitiu a possibilidade de haver mudanças na proposta apresentada ao Congresso. “Alguma coisa vai ser mexida para aprovar. A boa reforma é a aprovada”, afirmou Bolsonaro.

Ibovespa renova máxima histórica

Índice de referência do mercado acionário brasileiro encostou nos 99 mil pontos Paulo Whitaker/Reuters - 24.8.2015

O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, saltou 1,1% e fechou a quarta-feira (13) aos 98.903,88 pontos, maior valor de fechamento da história do índice. Ao longo da sessão, o Ibovespa superou os 99 mil pontos. O volume financeiro do pregão alcançou os R$ 17,5 bilhões.

Uefa abre procedimento disciplinar contra Neymar

Atacante reclamou de uma marcação nas oitavas de final da Liga dos Campeões Charles Platiau/Reuters - 23.01.2019

A Uefa abriu um procedimento disciplinar contra Neymar, atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, por causa das declarações feitas após a eliminação da equipe francesa nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ocasião, Neymar reclamou nas redes sociais da marcação de um pênalti após análise do VAR. "Isso é uma vergonha. Ainda colocam 4 caras que não entendem de futebol para ficar olhando o lance em câmera lenta", esbravejou o atacante.